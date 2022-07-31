Stellantis Global’e Peugeot Türkiye’den transfer!

CARMEDYA.COM – Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı bir Türk oldu.

Bu kapsamda Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, MEA bölgesinde tüm Stellantis markaları ticari performans yönetimi ve teşkilat yapılandırılmasından sorumlu olacak. 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Anaç’tan boşalan Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Gülin Reyhanoğlu getirildi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak 2017 yılından bu yana görev yapan İbrahim Anaç, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütecek. Anaç, yeni görevi dahilinde 65 ülkeden sorumlu olacak.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

Grubun ikinci kadın marka genel müdürü Reyhanoğlu oldu!

İbrahim Anaç’ın MEA Bölgesi’ndeki global görevine transferinin ardından 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Peugeot Genel Müdürlüğü görevine de Gülin Reyhanoğlu getirildi. Reyhanoğlu böylece hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür de olacak.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörüne 2006 yılında Otokoç Otomotiv’de Filo Satış Temsilcisi olarak adım attı. Yıllar içerisinde birçok farklı otomotiv firmasında önemli görevler üstlenen Reyhanoğlu, 2017’de de Peugeot Türkiye bünyesine katıldı. 2020 yılından bu yana kariyerine Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak devam eden Reyhanoğlu 1 Ağustos 2022 itibarıyla da yeni görevine başlayacak.

“Türkiye’yi gururlandıran bir tablo”

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille yaptığı açıklamada yeni görevleri kapsamında hem İbrahim Anaç’a hem de Gülin Reyhanoğlu’na başarı dileklerini sunarak, “Stellantis Türkiye çatısı altında önemli görevler yapan isimlerin grubumuzun global yönetimlerinde çalışmalar yürütecek olması bizim için gurur verici bir tablo. Peugeot Türkiye’nin Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Anaç döneminde marka, hem pazar payı konusunda önemli başarılarla büyüme yakaladı hem de yenilikleri çok yakından takip ederek müşteri memnuniyetini üst düzey bir seviyeye taşıdı. Yeni görevinde de bu başarılarının devamını sağlayacağına inancım tam.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak koltuğu devralan Gülin Reyhanoğlu’na da başarılar demek istiyorum. Stellantis Türkiye içinden bir yöneticinin yükselerek bu göreve gelmesi insan kaynakları yapılanmamızda ne kadar doğru hamleler yapıldığının da bir göstergesi. Yeni görevinde Reyhanoğlu’nun Peugeot markasını Türkiye’de bir adım daha öteye taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.