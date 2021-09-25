Opel Mokka-e 2022’nin ilk yarısında Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Opel’in Haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de yola çıkacak.

Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği mükemmel bir şekilde harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

Elektrikli motor

Mokke-e’nin elektromotoru, 136 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü Normal, Eko ve Spor olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine sadece 30 dakikada şarj etme olanağı sunuyor. Model, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulucak olan Opel Mokka-e, pazara sunulduğu andan itibaren elektrikli olan ilk Opel olmasıyla öne çıkıyor ve Opel’in elektrikliye geçişi için önemli bir adım oluşturuyor.