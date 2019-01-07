Sürüş izlenimi | Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite

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Hyundai’nin Türkiye’de üretilen i20 modelinin makyaj sonrası gelen 1.0 litrelik turbo motorlu versiyonunu inceledik.

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tasarım

Hyundai’nin B segmentindeki temsilcisi i20 geçtiğimiz günlerde makyajlanarak, satışa sunulmuştu. Güncel görünümüne kavuşan i20, önde altıgen ızgara, LED gündüz farları, dikiz aynalarına entegre LED sinyaller ve yine LED stop lambalarına kavuştu. Türkiye’de üretilen aracın dikkat çekici yeniliklerinden birisi ise artık yeni far teknolojisinin viraj içi aydınlatma yeteneğine da kavuşmuş olması. Farların üzerindeki kalın kaş şeklindeki gündüz farları da araca karakteristik bir yüz kazandırmış. Önceki modelin hatları bu araçta özellikle burun yapısında biraz daha köşeli hatlara kavuşmuş. Yandan bakıldığında yeni jantlarıyla daha dinamik görünen otomobilden en büyük değişim ise arka bölümde gözleniyor. Yenilenen stop lambaları ve difüzör ile yeni tampon sayesinde araç, selefine göre daha dinamik bir etki yaratıyor.

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite iç mekan

4035 mm. uzunluğa, 1734 mm. genişliğe ve 1474 mm. yüksekliğe sahip otomobil, 2570 mm.’lik dingil mesafesiyle i20 sınıf standartlarına göre kullanışlı bir iç mekana sahip. Aracın iç mekandaki tasarımı genel olarak aynı kalsa da, ortadaki 7 inçlik renkli dijital ekran, mavi aydınlatma ve bazı bölümlerde kullanılan krom detaylar kalite algısının artmasına yardımcı oluyor. Gerek gösterge paneli, gerekse de ortadaki dijital ekran oldukça rahat takip ediliyor ve büyük göstergeler sayesinde kullanımı son derece ergonomik. Sistemin tepki hızı da başarılı. Multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu.

B segmentine göre aracın donanımı ve iç mekan hacmi dikkat çekici. Makyaja rağmen aynı kalan direksiyon artık demode sayılabilir. Orta kosoldaki otomatik klima kumandası da şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Aynı şekilde markanın diğer modellerinden hatırladığımız vites topuzu da şık bir görünüme sahip. İç mekandaki saklama gözleri ve torpido bölümünün hacmi sınıfına göre yeterli. 301 litre bagaj hacmine sahip test aracımızda panoramik cam tavan ve sunroof opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Bu arada sürüş sırasında koltukların sert yapısı konforu törpülüyor. Biraz daha yumuşak yapıda koltuklar ile bu sorun kolayca aşılabilir.

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite motor

İyi bir görüş alanına sahip test aracımızın kalbinde makyajla birlikte artık i20’de kullanılmaya başlanılan 1.0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor yer alıyor. 6000 d/d’de 120 HP güç ve 1500 ile 4000 d/d aralığında 172 Nm tork değeri sunan motor, Hyundai’nin diğer modellerinden hatırladığımız 7 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Çift kavramalı şanzımanın vites geçişleri sarsıntısız ve ihtiyaca cevap veriyor. Alt devirlerde daha cansız kalan motor devir yükseldikçe asıl performansına ulaşıyor.

Geri görüş kamerası da renkli kılavuz çizgilerle park ve manevrayı kolaylaştırıyor. Bu arada 998 cc hacmindeki motordan gelen sportif sesin bir parça iç mekana yansıması ise rahatsız etmedği gibi, bu sesi duymak da en azından benim için sürüş keyfini arttıran etkenlerden birisi oldu diyebilirim.

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tüketim

0-100 km/s hızlanmasını … gerçekleştiren araç, 190 km/s hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık saatte 100 km hız aşıldığında rüzgar sesi iç mekana yansıyor. Aracın fabrika verisine göre yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 5.1 litre. Sakin kullanımlarda bu oranı yakalamak mümkün ancak ben şehir içi trafiği ve zaman zaman da otoban şartlarında sportif kullanımla 6.3 litrelik bir değer yakaladığımı da belirtmeliyim. Tabi bu oranda Start&Stop sisteminin de katkısı büyük. Sistem bu motor seçeneğinde standart olarak sunuluyor.

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite karar

Genel olarak başarılı bir yol tutuş karakterine sahip aracın süspansiyonları ise sert. Bu sayede yol tutuş artarken, yoldan gelen darbeleri ise iç mekanda hissediyorsunuz. Selefine göre daha çekici bir görünüme sahip Hyundai i20 test aracımızın Türkiye satıi fiyatı ise 107 bin 600 TL.