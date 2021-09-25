KYMCO DT X360 Türkiye’de

CARMEDYA.COM – KYMCO, dijital olarak gerçekleştirilen Autoshow fuarında ürün yelpazesine dahil ettiği yeni DT X360 modelini Türkiye’de satışa sundu.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen KYMCO, dünyanın ilk Adventure Crossover maxi scooter modeli olan DT X360 ile, hayatının büyük bölümünü şehir içerisinde geçiren motosiklet sürücüleri için bir scooter ile farklı yol koşullarında keyifli sürüşler yapabilmelerinin kapılarını aralıyor.

Avrupa pazarında ilk kez Türkiye’de satışa sunulan KYMCO DT X360, tüm KYMCO bayilerindeki yerini aldı. Rakiplerinden daha uygun fiyatıyla dikkat çeken DT X360 modeli, 79 bin 900 TL’ye kredi kartına 5 taksit veya 12 aya varan sıfır faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Şehir içi kullanım kolaylığı ve adventure konforu bir arada!

Yeni DT X360, ilk bakışta yüksek yapısı ve ön çamurluk tasarımındaki sportifliğiyle göze çarpıyor. Geniş gidon tasarımı engebeli arazide manevrayı kolaylaştırırken, yüksek oturma pozisyonu ise maxi scooterın görüş açısını iyileştiriyor. 194 kg ağırlığa sahip olan DT X360’ın sürüş konforunu teleskopik ön süspansiyon ve çift amortisörlü arka süspansiyonlar tamamlıyor. Hafiflik sağlayan alüminyum alaşım jantlar ve farklı zeminlere uygun lastikler ise engebeli ve bozuk yüzeylerde daha rahat ve konforlu bir sürüşe olanak tanıyor.

Motor

320,6 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 zamanlı ve tek silindirli motor, DT X360’da 29 HP güç üretiyor ve 5.750 d/d’da 30 Nm torku kullanıma sunuyor. Ön ve arka disk frenler ile donatılan motosikletin 12,5 litrelik yakıt tankı bulunuyor.

Anahtarsız çalıştırma

DT X360, kolay erişilebilir anahtarsız sistemiyle birlikte birçok teknolojik özellikle de destekleniyor. Çekiş kontrol sistemi, farklı ve kimi zaman zorlu yol yüzeylerinde dengeli ve kontrollü sürüş için kullanıcısına yardımcı oluyor. Renkli LED gösterge paneli, gelişmiş okunabilirlik seviyesiyle kullanım kolaylığı sağlayarak fonksiyonelliği destekliyor.