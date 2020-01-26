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Audi’den İzmir’e nefes aldıracak proje

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Audi Yetkili Satıcısı Eröz, Ege Orman Vakfı ile İzmir’in bugününe ve geleceğine nefes olacak bir projeye imza atıyor.

‘Nefes Aldıran Yollar Projesi’ ile çalışanlarının da katkılarıyla İzmir Torbalı bölgesinde 5 bin ağaçlık Eröz Audi Ormanı kurulması için çalışma başlattı.

Audi Pazarlama Müdürü Mustafa Murat Uluer, “Audi Türkiye olarak, stratejimizi ve vizyonumuzu “iyi kalpli marka” olarak belirledik. Vizyonumuzun tüm paydaşlarımız tarafından sahiplenilerek bu strateji odağında projeler üretmesini destekliyoruz. Nefes Aldıran Yollar Projesi “iyi kalpli marka” vizyonumuzu birebir yansıtıyor. Audi olarak, topluma değer katacak sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” şeklinde belirtti.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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