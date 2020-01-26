Polonya ihalesi Karsan’ın

CARMEDYA.COM – Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen ihaleyi kazanan Karsan, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 8 metre sınıfındaki Atak modelinden toplamda 7 adet teslim edecek.

Karsan Atak’lar, Plock’un tarihi dokusu ve kenti ikiye bölen nehir çevresindeki yoğun balıkçılık faaliyetleri gibi etkenlerden dolayı, maksimum 12 metre otobüslere izin verilebilen ulaşım ağında avantaj sağlayacak.

Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini ve Plock kentine yönelik açılan yeni ihalenin de Karsan tarafından alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz” diye konuştu.

58 kişilik ideal yolcu kapasitesiyle 8 metre sınıfında yer alan Karsan Atak’ın ikinci jenerasyonu, yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarına sahip. Karsan Atak ayrıca VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun kabiniyle öne çıkıyor.

Atak, 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoruyla 186 HP güç üretirken, 680 Nm tork sunuyor.