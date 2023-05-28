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İstanbul’un taksileri Citroen Jumpy Spacetourer ile dönüşüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı taksi dönüşüm projesinde Jumpy Spacetourer modeli ile yerini alıyor.

Her iki tarafta yer alan sürgülü kapıları ile esnek bir kullanıma sahip olan Citroen Jumpy Spacetourer, otomatik vitesle kombine edilen güçlü ve sessiz motoru, en yeni teknolojiye sahip donanım ve konfor öğeleriyle öne çıkıyor. TSE tarafından onaylanan üstyapı çalışmaları için son derece uygun olan Citroen Jumpy Spacetourer, bu sayede aracı satın alan taksiciler için de önemli avantajlar sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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