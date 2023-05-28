İstanbul’un taksileri Citroen Jumpy Spacetourer ile dönüşüyor

CARMEDYA.COM – Citroen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı taksi dönüşüm projesinde Jumpy Spacetourer modeli ile yerini alıyor.

Her iki tarafta yer alan sürgülü kapıları ile esnek bir kullanıma sahip olan Citroen Jumpy Spacetourer, otomatik vitesle kombine edilen güçlü ve sessiz motoru, en yeni teknolojiye sahip donanım ve konfor öğeleriyle öne çıkıyor. TSE tarafından onaylanan üstyapı çalışmaları için son derece uygun olan Citroen Jumpy Spacetourer, bu sayede aracı satın alan taksiciler için de önemli avantajlar sağlıyor.