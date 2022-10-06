Honda CB750 Hornet geri dönüyor

CARMEDYA.COM – Almanya’nın Köln kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerin arasında düzenlenen Uluslararası Intermot Motosiklet Fuarı’nda Honda, uzun süredir merakla beklenen tamamen yeni CB750 Hornet modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda’nın efsane modelleri arasında yer alan ve üretimine verilen aranın ardından yeni tasarımıyla ürün gamına yeniden katılan CB750 Hornet, Avrupa’nın önemli fuarlarından biri olan Intermot’ta ilk kez sergilendi. 1998 yılında Avrupa yollarına ilk kez çıktığında motor performansı ve gelişmiş Street-Fighter tasarımı ile iz bırakan Hornet modelinin ön gösterimi 2021’in Kasım ayında düzenlenen önde gelen motosiklet fuarlarından biri olan EICMA’da gerçekleştirildi.

Her iki yılda bir düzenlenen Intermot Fuarı’nda sergilenen yeni Hornet; hızlı, çevik ve eğlenceli yapısının yanı sıra Honda’ya özgü denge, stabilite ve yol tutuşu özellikleriyle sınıfının en iyi güç-ağırlık oranı sayesinde tüm sürüş koşulunda üstün sürüş keyfi sunuyor.

Modern tasarım

Honda’nın en sevilen modelleri arasında yer alan Africa Twin, X-ADV ve Neo Sports Café naked serilerinin de geliştirildiği Roma’daki Ar-Ge Merkezi’nde yeniden tasarlanan Hornet, kompakt ve keskin çizgilerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan çağdaş bir tasarımı ile öne çıkıyor. Eşekarısı kanadından esinlenilerek tasarlanan yakıt deposunun çizgileri imza niteliği taşırken; keskin tasarımlı ön granajdan zarif kuyruk tasarımına kadar her bir ayrıntı Hornet’in sportif ve hırçın karakterini ortaya koyuyor.

Honda mühendisliği ile tamamen yenilenen kompakt ve hafif iki silindirli 755 cc motora sahip Hornet, 9500 d/d’de ürettiği 67,5 kW maksimum güç ile mirasını korumaya devam ediyor. Motor aynı zamanda 7250 d/d’de 75 Nm tork değeriyle alt ve orta devirler dahil tüm sürüş koşullarında yüksek çekiş gücü ve sürüş keyfi sağlıyor. Yeni Hornet’te ayrıca entegre Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü ile programlı Motor Gücü, Motor Freni ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü kombinasyonlarını içeren üç varsayılan sürüş modu ile kullanıma sunuluyor. Son olarak dördüncü kullanıcı modunda ise sürücünün koşullara ve sürüş tarzına uygun olarak tercih ettiği kombinasyon seçilebiliyor.

Gelişmiş teknik özellikler ile bağlanabilirlik seçenekleri

Yeni CB750 Hornet modelinin yenilenmesi için Honda’nın motosiklet üretimi ve geliştirme konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi öne çıkarken; özel egzoz ile birlikte patentli Vortex Akış Kanalları hava akışını hava kutusuna eşit olarak dağıtarak hassas gaz tepkisi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor. İki silindirli motorda CBR1000RR-R Fireblade modelinden aktarılan Nikel-Silisyum karbür kaplamadan yararlanılırken; 8 supaplı silindir kafası sayesinde tüm bunlar kompakt bir yapıda bir araya geliyor. Yalnızca 16,6 kilogram ağırlığa sahip olan Hornet’in, motor performansını yansıtacak şekilde ayarlanan yeni hafif çelik elmas bir iskeleti bulunuyor. Çeviklik ve geri bildirim için yeni çelik salıncakla birlikte ayarlanabilir ön yüke sahip arka amortisör, eğlence faktörünü en üst düzeye çıkarıyor.

Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi sayesinde hem Android hem de ilk kez IOS cihazlar için sunulan gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile pratik, okunaklı ve tüm sürüş bilgilerini sürücüye anlık olarak aktaran 5 inçlik TFT renkli ekran üstün sürüş keyfini destekliyor. LED aydınlatmalar ve sinyaller otomatik olarak kapanırken; üstün sürüş güvenliği için ise Acil Durum Fren Sistemi bulunuyor.

Honda CB750 Hornet’in Parlak İnci Beyazı, Grafit Siyah ve Sarı olmak üzere üç rengi bulunuyor. Siyah ve beyaz renklere özel Metalik Kırmızı Alev iskelet ve Eloksal Kırmızı çatal renk kombinasyonları sunuluyor. Honda’nın yeni CB750 Hornet modeli, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.