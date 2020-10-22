Makyajlanan Mercedes-Benz E-Serisi Coupé & Cabriolet Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz E-Serisi model ailesinin Coupé ve Cabriolet versiyonları Türkiye’de Ekim itibarıyla satışa sunulmaya başlandı.

E 300 Coupé 1 milyon 355 bin TL, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

Her iki araçta 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motor 258 BG güç üretirken EQ Boost adındaki elektrikli destek ünitesi sayesinde anlık olarak 14 BG’lik ek bir güç daha kullanıma dahil ediliyor. İçten yanmalı motorun sağladığı 370 Nm’lik maksimum torka ek olarak EQ Boost desteği anlık olarak 150 Nm ile ivmelenmeye katkıda bulunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Kapsamlı güncellemeden geçen her iki model de özellikle ön bölümde daha sportif bir yüze kavuştu. Standart olarak sunulan Tam-LED ön farlar daha ince bir görünüm kazanırken, LED stop lambalarının da iç tasarımı yenilendi. Yine makyajla birlikte iki kapılı modellerin her ikisi de ailenin diğer gövde tiplerinde hayata geçirilen iyileştirmelerden yararlanıyor. Entegre marş jeneratörü ile daha da verimli hale gelen benzinli motor, yeni nesil sürüş destek sistemleri ve bilgi-eğlence sistemi MBUX bunlardan bazıları.

Geleneksel katlanabilir kumaş tavanlı E-Serisi Cabriolet, dört kişiye kadar uzun yol konforu sunuyor. E-Serisi Cabriolet’de elektrikli rüzgar deflektör sistemi AIRCAP ve AIRSCARF ense ısıtma sistemi standart olarak sunuluyor. Kabin içi gürültü konforunu iyileştiren akustik tavan da yıl boyu kullanım konforuna katkı sağlıyor. Kapsamlı çok katmanlı izolasyonuyla tente tavan dört mevsim üstün iklim konforu sunuyor ve rüzgar ile yol gürültüsünü azaltıyor. Bu sayede yüksek hızlarda bile araç içinde konforlu bir şekilde sohbet edilebiliyor. Heyecan uyandıran coupe gövde orantıları ve dört kişiyi rahat ettiren geniş iç mekânıyla E-Serisi Coupé, Gran Turismo tasarım ve özelliklerini güncel teknolojilerle birleştiriyor.

Şükrü Bekdikhan – Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı

“Uzun yolculukları kısaltan konfor ve güvenlik”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan güncellenen E-Serisi Coupé ve Cabriolet’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Otomobil kullanmayı daha zevkli bir hale getiren E-Serisi Coupé ve açık hava keyfinin adresi E-Serisi Cabriolet, segmentlerinin yıllardır en fazla tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Gran Turismo yani uzun yolculuklara çıkmak için her fırsatı değerlendiren otomobil tutkunlarını, markamızın en yeni güvenlik, konfor ve iletişim teknolojileriyle güncellediğimiz iki yeni modelimiz ile buluşturuyoruz. Ağustos 2020’de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan’ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz. 3 farklı gövde tipinde bayilerimizde yerini alan E-Serisi model ailesi, güvenlik ve konfordaki yenilikleriyle, elektrik destekli güç üretimi ve otonom sürüşe doğru yolculuğumuzda teknolojinin geldiğini son noktayı işaret ediyor.” dedi.

Daha da keskin tasarım

E-Serisi Coupé ve Cabriolet’in özellikle ön bölümleri yenilendi ve daha kesin bir tasarım kazandırıldı. Tam-LED teknolojisiyle donatılan ön farlar daha ince bir tasarım kazanırken böylece görsel dinamizm daha da arttırıldı. LED Yüksek Performanslı Farlar standart olarak, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan yeni elmas kesim ön ızgara, A-Biçimi ile dinamizm vurgusuna katkı sağlıyor. Krom noktalar, bir çıta ve bir merkezi “Yıldız” ise marka aidiyetine vurgu yapıyor. Kaslı tasarımıyla arka bölümde iç tasarımı yenilenen LED stop lambaları dikkat çekerken bagaj kapağında entegre geri görüş kamerasıyla büyük bir “Yıldız” bulunuyor.

Güncellemeyle birlikte E-Serisi Coupé ve Cabriolet ürün ailesine yüksek teknoloji gümüşü, metalik grafit grisi, metalik mojave grisi ve designo metalik patagonya kırmızsı olmak üzere yeni gövde renkleri ekleniyor. Ürün çeşitliliği, özel tasarımıyla yakıt tasarrufuna ve dolayısıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlayan aero jant dahil olmak üzere yeni jant seçenekleriyle genişliyor.

İç mekan

Daha önce de olduğu gibi coupe ve cabriolet modellerin iç mekânı modern tasarımla sportif lüksü harmanlamaya devam ediyor. Ön konsolun üst kısmı havada süzülüyor gibi görünüyor ve kapılarla bütünleşen özel dekoratif bir parça tarafından destekleniyor. Kaliteli malzemeler ve yüksek işçilik seviyesi sportif ve şık görünümü tamamlarken otomobilin yüksek kalite algısına katkı sağlıyor. Yeni açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap ve açık tonlu karbon görünümlü alüminyum süslemeler iç mekandaki kalite algısını destekliyor.

Koltuklar, Mercedes-Benz markasına özgü uzun yol rahatlığıyla bütünleşik tasarımı birleştiriyor ve böylece üstün bir konfor seviyesi sunarken dinamik sürüş koşullarında vücudu destekliyor. Akıllı uyarlanabilir koltuk ayarı önemli oranda hayatı kolaylaştırıyor. Bilgi-eğlence sistemi üzerinden sisteme sürücünün vücut ölçüleri girildiğinde sistem, koltuğu buna uygun bir konumda ayarlıyor. Sürücüye ise sadece ince ayarları yapmak kalıyor.

Yekpare tasarımlı spor koltuklar, güçlü yan destekleri ve entegre koltuk başlıklarıyla vücudu kavrıyor. Koltuğun orta bölümü uzunlamasına veya enlemesine şekillendirilebiliyor. İşlemeli deri, elmas şeklinde kapitone napa deri ve güneş yansıtan deri (Cabriolet için) olmak üzere birçok malzeme kombinasyonu tercih edilebiliyor.

Yeni nesil sürüş destek sistemleri

Makyajlı E-Serisi, sürücünün işbirliği ile sürüşü desteklemek üzere Mercedes-Benz’in en güncel sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Ortaya çıkan ileri düzeyde aktif güvenlik seviyesinin sonucu olarak Coupé ve Cabriolet, sürücünün tepki vermediği durumlarda akıllı ve hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Direksiyon simidinin “Hands-off” algılama özelliği artık kapasitif çalışıyor. Bu, yarı otonom sürüş esnasındaki kullanım konforunu arttırıyor. Sürüş destek sistemlerinin E-Serisi’ni kontrol ettiğini algılaması için sürücünün ellerini direksiyonda tutması yeterli oluyor.

Eskiden sisteme geri bildirim olarak sürücünün direksiyona kuvvet uygulaması, yani hafif de olsa direksiyonu hareket ettirmesi gerekiyordu. Yeni direksiyon simidinin çemberinde sürücünün ellerini algılayan özel sensörler bulunuyor. Sürücünün ellerini bir süre direksiyona temas ettirmediğini algılayan sistem bir uyarı bildirimi başlatıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde ise sistem acil durum frenini devreye sokuyor.

Tüm E-Serisi modellerinde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, birçok sürüş koşulunda otonom fren yaparak kazaları önlüyor veya etkilerini önemli oranda azaltıyor. Sistem, şehir içi sürüş hızlarında sabit duran araçları veya yoldan karşıya geçen yayaları algılayarak fren yapıyor ve yol koşullarına bağlı olarak olası bir çarpmayı önleyebiliyor. Sürüş Yardım Paketi kapsamında sistem artık dönüşlerde de çalışıyor. İsteğe bağlı olarak ilave akıllı sürüş fonksiyonları Sürüş Yardım Paketi ile sipariş edilebiliyor.

İç mekanda daha fazla konfor

E-Serisi Coupé ve Cabriolet, makyajla birlikte tamamen yeni, akıllı bir direksiyonla donatılıyor. Deri direksiyon dışında bir süper spor versiyon da sunuluyor. Kontrol yüzeyleri parlak siyah, dekoratif unsurlar ise gölgeli gümüş olarak renklendiriliyor. Gösterge panelinin ve medya ekranının kumanda fonksiyonları, fiziksel prensibi optik yerine artık kapasitif çalışan Touch-Control üzerinden kontrol ediliyor.

E-Serisi Coupé ve Cabriolet en güncel bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanıma sunuluyor. Sistem, bir araya geldiklerinde geniş ekran görünümü oluşturan iki adet 12,3 inçlik ekrandan oluşuyor. Gerek gösterge ekranı, gerekse bilgi-eğlence sistemine ait ana ekran olsun, tüm bilgiler kolaylıkla okunuyor. Parlak grafiklere sahip sunum, sezgisel kontrol yapısını daha anlaşılabilir kılıyor.

ENERGIZING konfor yönetimi araçtaki çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağlıyor ve aydınlatma, müzik ve masaj fonksiyonları üzerinden kabin içi huzur ve rahatlığı en üst seviyeye taşıyor. ENERGIZING COACH, E-Serisi Coupé ve Cabriolet’te yeni bir özellik olarak devreye giriyor. Akıllı bir algoritmaya dayanan sistem, duruma ve bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak programlardan birini öneriyor. Sistem, zorlu ve oldukça monoton yolculuklardan sonra kullanıcının kendini iyi hissetmesini sağlamayı amaçlıyor.

Urban Guard

URBAN GUARD Araç Koruması, izinsiz giriş ve hırsızlık alarm sistemi, araç konumunda değişiklik tespit ettiğinde görsel ve sesli uyarı ile çekme koruması, alarm sireni, iç koruma (İç mekânda hareket olduğunda tetikleniyor) ve hırsızlık veya park halinde çarpma tespiti için ön hazırlık içeriyor. Araç sensörleri, park edilmiş ve kilitli araca darbe uygulandığı, aracın çekildiği veya birisinin araca girmeye çalıştığı anı kaydediyor. Sistem, olası bir darbenin aracın hangi bölgesinde ve ne kadar şiddetli gerçekleştiğini bildiriyor. Söz konusu bilgi, araç çalıştırıldığında bir kereye mahsus olmak üzere bilgi-eğlence ekranında gösteriliyor.

Elektrikliye geçiş bütün hızıyla devam ediyor

Mercedes-Benz ürün gamında tüm versiyonlarda olduğu gibi E 300 Coupé ve E 300 Cabriolet de yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü bir motorla yollara çıkıyor. Modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan yarı hibrit sistemde benzinli motoru 48 Volt beslemeli bir marş-jeneratörü destekliyor. 2,0 litre hacimli turbo benzinli motor 258 BG güç ve 370 Nm tork üretiyor. 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü 14 BG ilave güç ve 150 Nm ilave tork ile benzinli motoru destekliyor.