Fenerbahçe’nin Mercedes-Benz Takım Otobüsü’ne yeni tasarım

CARMEDYA.COM – Fenerbahçe Futbol Takımı’nın, adını “Yepyeni Bir Hikaye” olarak belirlediği 2020/2021 sezonunda kullanacağı takım otobüsü yeni tasarımıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teslim edildi.

2020/2021 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarında yapılan anket sonucunda tasarımı belirlenen otobüsün folyo kaplama işlemleri Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesapları üzerinden Ağustos 2020’de “Takım Otobüsümüzü Taraftarımız Tasarlıyor” sloganıyla başlayan yarışmaya, tasarım yeteneği olan ve duygularını tasarımlarıyla buluşturan 141 taraftardan yanıt geldi. Finalde dört farklı çalışma taraftarların beğenisine sunulurken, toplam 325 bin 639 oyun yüzde 37,5’ini alan Burak Uluadaoğlu isimli taraftarın tasarımı birinci oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen törene Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Teknik Direktörü Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ile Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt katıldı.

Erol Bulut – Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü

Tourismo

2018 Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan Tourismo 15 RHD’nin koltukları, Fenerbahçe Takım Otobüsü’ne özel olarak sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı.

Tourismo 15 RHD; 3,7 metre olan dış yüksekliği ve 12,3 metre olan uzunluğa ve çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemine sahip. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk yapmalarına olanak tanıyor.

Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip gösterge paneli ve elektronik anahtar sistemi bulunan Tourismo’ya, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne özel olarak uydu anteni ve tuvalet dâhil edildi.