Lexus ES Sedan satışları 3 milyon adedi geçti

CARMEDYA.COM – Premium otomobil üreticisi Lexus’un sedan modeli ES, 3 milyon adetlik satışı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

İlk olarak Amerika’da 33 yıl önce satılmaya başlanan ES, 5 yıl önce de Avrupa’da satışa sunulmuş ve kısa zamanda büyük bir beğeni toplamıştı.

ES 3 milyon adedi aşan başarısıyla, global olarak 3.6 milyon adetten fazla satan RX SUV modelinin ardından Lexus’un en çok satan ikinci modeli olarak dikkat çekiyor. ES, geçtiğimiz yıl da, RX’in 178 bin adetlik satışının ardından 167 bin adetle en çok tercih edilen ikinci model oldu. 2019-2022 arasında yıllık 100 bin adetten fazla satış performansı ortaya koyan ES, yedi kez bu başarıyı tekrarladı.

Avrupa’da da Lexus satışlarında 4 bin 895 adetle RX, NX ve UX modellerinin ardından dördüncü sırada yer alan ES, burada Lexus’un en çok satan sedan modeli oldu. 1989 yılında ilk kez tanıtıldığında kısa zamanda E premium segmentinde öne çıkan model, hem perakende hem de filo müşterilerinin ilgisini çekti.

GA-K platformu üzerine yapılan mevcut ES, uzun aks aralığı ve geniş iz açıklığıyla birlikte, alçak kaputu ve coupe tarzı tavan çizgisiyle dikkat çekiyor.

Lexus ES, Türkiye’de de ES 300h kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesiyle sunuluyor. 2487 cc’lik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden ES 300h, toplam olarak 218 HP güce sahip.