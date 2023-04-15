Skoda Octavia Combi 25 yaşında!

CARMEDYA.COM – Skoda, ilk modern Octavia Combi’nin örtüsünü 25 yıl önce 1998 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz 25 yıl içerisinde bu station wagon büyük bir başarı elde eden efsanevi bir modele dönüştü. Şu anda Türkiye’de de dördüncü nesliyle satışa sunulan Octavia Combi, yeni teknolojiler, asistan sistemleri, verimli motorlar ve ileri teknolojilerle öne çıkıyor.

1998 yılında modern ilk nesil Octavia Combi tanıtılırken onu 2004 yılında ikinci nesil Octavia Combi izledi. 2013 yılında ise üçüncü nesil Octavia Combi gösterildi ve station wagon ürün gamı, 4×4 outdoor versiyonu Octavia Scout ile daha da büyüdü. 2019 yılına gelindiğinde ise dördüncü nesil Octavia Combi sahneye çıktı. Yeni Octavia mild hibrit e-TEC teknolojisine sahip motor seçeneğinin yanı sıra plug-in hibrit versiyona ve sportif Octavia Combi RS iV versiyonuna da sahip. 25 yılında bu yana 2.8 milyondan daha fazla kullanıcı, Octavia Combi tercih ederek modelin başarısını kanıtladı.

Yeni Octavia Combi, Türkiye’de 150 PS güce sahip Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC ve Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC versiyonlarının yanı sıra 200 PS güç üreten Combi RS 2.0 TDI modeliyle tercih edilebiliyor.

1998 yılında modern Octavia nesli başlamadan önce ise, klasik Octavia Combi ilk defa 1960 yılında gösterilmiş ve kısa zamanda büyük beğeni toplamıştı. Hem binek aracın konforunu hem de ticari araçların hacim avantajlarını bir araya getiren klasik Octavia Combi, 4065 mm uzunluğu, 1600 mm genişliği ve 1430 mm yüksekliğe sahipti. 690 litrelik bagaj hacmine sahip otomobilde, arka koltuklar katlandığında hacim 1050 litreye çıkıyordu.