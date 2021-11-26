Volvo Cars’dan optik ve görüntüleme teknolojisine yatırım

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, şirketin risk sermayesi yatırım kolu Volvo Cars Tech Fund aracılığıyla optik ve görüntüleme teknolojisi alanında hizmet veren ​​Spectralics’e yatırım yaptı.

Yatırım, Volvo Cars’ın otomobilleri daha güvenli hale getirmeye ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratmaya katkıda bulunabilecek gelecek vaat eden bir teknolojiye erişim sağlayacak.

Havacılık ve uzay teknolojisi geliştirmede önemli bir geçmişe sahip İsrail merkezli Spectralics, çeşitli gereçler, donanım ve yazılımı da kapsayan son teknoloji görüntüleme ve optik altyapıları da üretiyor.

Şirketin temel çözümlerinden biri, tüm şekil ve boyutlardaki şeffaf yüzeylere uygulanabilen yeni bir ince optik “film” türü olan çok katmanlı bir ince birleştirici (MLTC). Bir otomobilin ön camına veya pencerelerine entegre edilen bu teknoloji, görüntüleri cam üzerine yerleştirmek için kullanılabiliyor.

Bir ön cam konfigürasyonunda, teknolojik, güvenli ve sürükleyici bir deneyim sağlayan sanal nesneler, gerçek dünya ortamına indirildiğinde bir mesafe hissi yaratıyor ve geniş bir görüş alanı sunan “heads-up ekranı” oluşuyor.

Volvo Cars’ın Ürünlerden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Henrik Green, “Spectralics, gerçekten büyük umut vaat eden teknolojiye sahip heyecan verici bir şirket. Gelişimlerini destekleyerek, ürünlerinin gelecekteki Volvo otomobillerinde sahip olabileceği potansiyeli öne çıkarabiliriz.” dedi.

Teknolojinin diğer potansiyel kullanımları arasında çeşitli uygulamalar için gelişmiş filtreler, kabin içi algılama, kör olmayan önden bakan kameralar ve dijital holografik projeksiyonlar da yer alıyor.

Spectralics’in kurucu ortağı ve CEO’su Ran Bar-Yosef, “Volvo Cars gibi ilerici bir teknoloji lideriyle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Volvo Cars’ın ekosistemdeki vizyonuyla birden fazla temas noktası belirliyor ve geleceğin Volvo’larını yeni teknolojiler için doğru seçim olarak görüyoruz.” dedi.

Spectralics, İsveç’in Göteborg kentindeki MobilityXLab programının üyesi ve Tel-Aviv, İsrail’deki DRIVE ağının bir parçası. Her ikisi de hareketlilik sektöründe çığır açabilecek fikirlere sahip gelecek vaat eden yeni şirketler için hızlandırıcı rolü oynuyor. Volvo Cars, 2017’den beri her iki girişimde de lider ortak olarak hareket ediyor.

Volvo Cars Tech Fund başkanı Lee Ma, “Bu yatırım, MobilityXlab ve DRIVE ile olan başarılı işbirliğimizin bir başka sonucu ve bu inovasyon ortaklarıyla ilişkilerimizi derinleştiriyor. Spectralics bizim için uygun bir portföy ve teknolojilerinin yeni nesil ekranlar ve kameralar için bir standart belirleme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Volvo Cars Tech Fund 2018’de kuruldu ve dünya çapında yüksek potansiyele sahip teknoloji start-up’larına yatırım yapıyor. Yatırımlarını yapay zeka, elektrifikasyon ve otonom sürüş gibi otomobil endüstrisini dönüştüren stratejik teknoloji trendlerine odaklıyor.