Star Hack hackathonu başvuruları için son 2 gün!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 10 – 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hackathon etkinliği için başvurular 29 Kasım Pazartesi saat 12.00’ye kadar devam ediyor.

Demirören AVM’de yer alan Nonstop Esports Arena’da düzenlenecek “STAR HACK” hackathon etkinliğinin ilk günü olan 10 Aralık’ta teknik ve proje mentorları ile buluşacak olan katılımcılar, takip eden iki gün boyunca sürdürülebilir teknoloji çözümlerine odaklanacaklar ve bu konuda ürün, hizmet geliştirmek için yarışacaklar. 12 Aralık günü gerçekleşecek jüri değerlendirmeleri ile ilk üçe giren takımlar ödüllerin sahibi olacak.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin “STAR HACK” etkinliğine katılmak isteyenler, başvurularını takım olarak https://www.hackathon.mercedes-benz.com.tr adresinden 29 Kasım saat 12.00’ye kadar gerçekleştirebilirler. Etkinlik hakkındaki gelişmeler ve duyurular ise Mercedes-Benz Otomotiv’in Linkedln hesabı üzerinden de ayrıca paylaşılıyor.

Yarışmada birinci olan takıma 40 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma ise 15 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2 bin TL’lik teknoloji ürünleri kapsamında hediye çeki verilecek.

Hackathon nedir?

Hackathon’lar özellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin ilgi gösterdiği ve yazılım projeleri, donanımlar geliştirilerek, fark yaratacak çözümler üretilen bir tür mesleki yarışmalara verilen addır. Etkinlikte, ortak bir konuya ilgi duyan kişiler bir araya gelerek, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen konuyla ilgili, ortaya yeni-inovatif bir ürün çıkarmaya çalışırlar.