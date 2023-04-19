Charge myHyundai Avrupa’da 500 bin şarj noktasına ulaştı

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Avrupa, Charge myHyundai adını verdiği yeni şarj hizmetinde 30 farklı ülkede 500 bin noktaya ulaştı.

Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’daki EV satışları da artmaya devam ederken Hyundai de kendi bünyesinde oluşturduğu IONITY dahil olmak üzere büyük şarj sağlayıcılarıyla ortaklık kurmaya devam ediyor.

Charge myHyundai, Hyundai EV modellerinin Avrupa’daki yaygın istasyonlarında şarj edilmesine olanak sağlıyor. Sürücüler, farklı tarifelerden tek bir RFID kart veya Charge myHyundai uygulamasıyla doğrudan faydalanırken aynı zamanda Avrupa boyunca yapılacak tüm şarj seansları için aylık tek bir faturayla da ödeme yapılabiliyor.

Android ve IOS kullanıcıları, Charge myHyundai uygulamasını indirdikten sonra şarj noktaları için kolay arama işlevinin yanı sıra navigasyon desteğinden de yararlanabiliyor. Yolculuk boyunca fiş tipi, şarj hızı ve erişim türü gibi filtre seçeneklerini uygulayabiliyor ve müsaitlik durumu gibi gerçek zamanlı güncellemelerden de faydalanabiliyor.

Hyundai, 2023 yılı içerisinde IONIQ 6 ile Tak ve Şarj Et hizmetini de aktif hale getirecek. Şarj işlemini daha kolay ve daha güvenli hale getirmeyi planlayan Hyundai, böylelikle şarj süresinde de önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor. IONIQ 6 sahipleri, şarj işlemini başlatmak için araçlarını bir şarj noktasına yanaştırdıktan sonra şarj için gereken kimlik doğrulama, RFID kart okutma veya telefon uygulamasından başlatma gibi işlemlerle uğraşmadan, otomatik tanıma sistemiyle şarja başlamış olacak.