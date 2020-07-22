0-100 km/s 2.9 saniye: Lamborghini Sián Roadster

Automobili Lamborghini; sınırlı sayıda üretilen, markanın ikonik V12 motoruyla tasarlanmış, hibrit süper spor otomobil Lamborghini Sián Roadster’i tanıttı.

Sián Roadster’in sıra dışı tasarımı, yine bir süper spor otomobile yakışan kokpitiyle tutkunlarıyla buluşacak.

Sınırlı sayıda üretilen modelle ilgili açıklamalarda bulunan Automobili Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali şunları söyledi; “Sián Roadster, Lamborghini ruhunun özetidir. Nefes kesen tasarımın ve olağanüstü performansın ifadesi, daha da önemlisi geleceğin başlıca teknolojilerinin vücut bulmuş halidir. Sián’ın yenilikçi hibrit aktarma organları, Lamborghini’nin süper spor otomobillerinin ilerlediği yönü müjdeliyor. Üstü açık Sián Roadster, yeni çözümler talep eden yarınlara doğru giden bu yolda Lamborghini’nin sunduğu kusursuz yaşam tarzına olan arzuyu pekiştiriyor.”

Sián Roadster’in ilk rengi Blu Uranus olacak. Bu renk, Lamborghini Centro Stile tarafından özel olarak seçildi. Centro Stile, her Sián müşterisinin kendi Roadster’inin renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilmesi için Ad Personam (Kişiselleştirme) departmanından destek alarak müşteriyle birlikte çalışıyor. Rengini gökyüzünün mavisi ve çayırların yeşilinden alan, performansın getirdiği özgürlüğün ve sürüş zevkinin yansıması olan üstü açık Sián Roadster, Oro Electrum jantlara sahip. Lamborghini bu rengi elektrifikasyonu simgelediği için seçti. Dış görünümü tamamlayan iç mekan Blu Glauco detayların, Oro Electrum alüminyum unsurların ve şık beyaz rengin birleşimini yansıtıyor. 3D baskı ile üretilen yeni tasarım havalandırma menfezlerine müşterinin isminin baş harfleri eklenerek kişiselleştirme sağlanabiliyor.

Geleceğin tasarımı

Lamborghini Sián Roadster, coupé’un fütüristik tasarımını sunarken, safkan bir roadster çizgisine sahip. Sián Roadster’in havadan görünümü, ilk Countach’tan esinle ikonik Periscopio hattını çağrıştırıyor. Bu hat, kokpitten arkaya doğru diyagonal uzanıyor ve sürücüyle yolcunun arkasındaki aerodinamik hava çıkışlarında son buluyor. Sián’ın uzun ve adaleli hatlarıyla karakteristik aero kanatları, Sián Roadster’e kendisine özgü bir profil kazandırıyor. Otomobilin çok düşük konumlanan önünde entegre karbon fiber splitter ile ikonik Lamborghini Y-şekilli farlar bulunuyor.

Sián Roadster’in saf ve karmaşadan uzak tasarımı, otomobilin optimize edilmiş aerodinamik verimliliğinin ve teknolojik özelliklerinin açık bir ifadesi. Hava sırasıyla ön deflektörlerden, kaputtan, yandaki hava girişleriyle çıkışlarından ve son olarak arka spoylerden yönlendiriliyor. Bu esnada roadster’in tavansız tasarımı aerodinamik verimlilikten kesinlikle ödün vermiyor. Arkadaki aktif soğutma valflerinde Lamborghini’nin patentli malzeme bilimi teknolojisi kullanılıyor. Bu valfleri, egzoz sisteminin ürettiği ısıya tepki veren akıllı malzeme bileşenleri çalıştırıyor. Söz konusu bileşenler, valflerin dönmesini ve hem şık hem de hafif bir soğutma çözümünün ortaya çıkmasını sağlıyor.

Otomobilin ekstrem ve kaslı arka kısmında Lamborghini’nin kendine özgü altıgen tasarımı ve Countach’ten esinlenilen altı adet altıgen stop lambası göze çarpıyor. Arka kanat, profilin içine entegre edilmiş durumda ve yalnızca sürüş esnasında performansı artırmak için açılıyor.

Yıldırım veya şimşek anlamına geliyor

Alçak, güçlü şasi yeni nesil bir V12 motora ev sahipliği yapıyor: Yerel Bologna ağzında ‘şimşek’ veya ‘yıldırım’ anlamına gelen ‘Sián’ kelimesi, Sián Roadster’in elektrifikasyonunun gelecekteki hibrit stratejisinin bir parçası olduğunu gösterirken, doğal havalandırma sistemine sahip Lamborghini süper spor otomobillerin doğasında bulunan olağanüstü duyguyu ve dinamik performansı vurguluyor.

Sián Roadster’ın hibrit sistemi, V12 motorunu yeni bir aktarma organıyla birleştirerek en hafif çözümle mümkün olan en yüksek gücü sağlıyor. 34 hp güç üreten 48 voltluk e-motor, anında tepki ve gelişmiş performans sağlamak için şanzımanla bir bütün oluşturuyor. Elektrikli motor ayrıca geri dönüş ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da destekliyor.

Sián Roadster, lityum iyon bataryadan on kat daha fazla enerji depolayan dünya çapında bir teknoloji olan, Lamborghini’nin yenilikçi süper kapasitör uygulamasına da sahip. Kokpitle motor arasındaki bölme panelinin içinde yer alan süper kapasitör, kusursuz bir ağırlık dağıtımı sağlıyor. Aynı ağırlığa sahip bir bataryadan üç kat daha güçlü ve aynı gücü üreten bir bataryadan üç kat daha hafif olan süper kapasitörlü ve e-motorlu elektrik sistemi sadece 34 kg ağırlığında ve bu sayede 1,0 kg/hp’lik olağanüstü bir güç-ağırlık oranı sunuyor. Simetrik güç iletimi sayesinde hem şarj etme hem de şarj boşaltma döngüleri aynı verimlilikle gerçekleştirilebiliyor. Böylece ortaya en hafif ve en verimli hibrit çözüm çıkarılıyor.

Üstüne üstlük bu ileri teknoloji, V12 motorla birleşiyor. Motor, titanyum emme supaplarına sahip ve 8.500 rpm’de 785 hp (577 kW) güç ortaya koyacak şekilde iyileştirildi. Hibrit sistemden gelen 34 hp ilave güç de değerlendirildiğinde Sián Roadster toplam 819 hp (602 kW) güce sahip oluyor ve 350 km/s’nin üzerinde bir azami hıza ulaşıyor.

Lamborghini Sián Roadster’de Lamborghini için özel olarak üretilen yenilemeli fren sistemi bulunuyor. Normal Li-ion bataryaların aksine aynı güçle hem şarj edilip hem boşaltılabilen süper kapasitörün simetrik hareketi, Sián’ın enerji depolama sistemini araç her fren yaptığında tam olarak şarj ediyor. Depolanan enerji anında güç yükleme için kullanılabiliyor. Bu, sürücünün ivmelenme sırasında elektrikli motorun otomatik olarak devreden çıkmasıyla birlikte 130 km/s’ye kadar yüksek torktan anında faydalanmasını sağlıyor ve böylece esnek manevraları iyileştirerek bu sisteme sahip olmayan bir otomobile kıyasla yüzde 10 daha yüksek hız olanağı sunuyor.

Yenilikçi sistem aynı zamanda V12 motorla hibrit sistemin kombinasyonu sayesinde gelişmiş çekiş gücüyle düşük viteslerde anında ivmelenme sağlıyor. Sián Roadster 0’dan 100 km/s hıza 2,9 saniyeden daha kısa bir sürede erişiyor. Elastikiyet manevralarındaki iyileşme daha da belirgin hale getirildi. Örneğin çekiş kuvveti, üçüncü viteste %10’a kadar artırıldı.

Lamborghini Sián Roadster, dinamik yol tutuşu ve yüksek performansın yanı sıra hibrit sistemin kolaylaştırdığı yüksek bir sürüş konforu sunuyor.

Geleneksel bir yanmalı motorda vites değiştirme esnasında hissedilen yavaşlama ve tork eksilmesi durumu, hibrit sistemdeki elektrikli motorun vites yükseltme tork desteği ile ortadan kaldırılıyor. Bu durumda sürücü yalnızca ivmelenmenin neden olduğu geriye doğru hareketi hissediyor ve rahatsız edici bir sarsılma hareketinden korunmuş oluyor.