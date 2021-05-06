Range Rover’a iki yeni donanım paketi

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın lüks SUV’u Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı.

Vogue donanım paketi temel alınarak sunulan iki yeni donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hibrit motorla satışa sunuluyor.

21 inçlik alaşım jantlar Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alırken, Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor. Ayrıca Westminster Black Edition donanımında Black Pack Dış Tasarım Paketi’yle birlikte, Narvik Black motor kapağı ve bagaj kapağı yazısı, ızgara detayları, ön tampon havalandırma kaplaması ve tampon vurgusu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe yer veriliyor. Her iki donanım paketinde de iç mekanda Kalahari kaplama ve süet tavan döşeme lüks hissini yükseltiyor.

2.0 litrelik Plug-in Hibrit motor seçeneğiyle tutkunlarını bekleyen Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, 6,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü dört tekerleğe birden aktaran 2.0 litrelik Plug-in Hibrit motor, ortalama 100 kilometrede 3,3 litrelik tüketim değeriyle de tutumlu olmayı başarıyor. 75 g/km’lik karbon salınımıyla çevreye dost olan Plug-in Hibrit motoruyla Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, sadece elektrik gücüyle 40 kilometre yol kat edebiliyor.

Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, Fuji White, Santorini Black, Byron Blue, Eiger Grey, Portofino Blue, Carpathian Grey ve Silicon Grey gövde renkleri ile geniş bir renk skalası sunuyor.

Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketleriyle onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.

Yeni nesil teknolojiler

ange Rover Westminster ve Westminster Black Edition, iç mekanda ferahlığı artıran elektronik panoramik cam tavanın yanında, 825W Meridian Surround Ses Sistemini de standart olarak sunuyor. İki adet 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran içeren Touch Pro Duo araç içi bilgi-eğlence sistemi, gerekli bilgileri görüntülerken aynı zamanda ilave özelliklerin kullanılmasını sağlayarak daha fazla verimlilik sunuyor. Apple CarPlay desteği de sunan ekran, yüksek çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyetiyle de sınıfında ön plana çıkıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü İnteraktif Sürücü Ekranı navigasyon, telefon ve medya olmak üzere çok sayıda bilgi, eğlence ve aktif güvenlik verisini sürücünün gözünü yoldan ayırmadan görebilmesine olanak tanıyor.

PM2.5 hava filtreleme teknolojisini standart olarak sunan Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, konforlu ve ferah bir yolculuk amacıyla gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indiriyor.

Matrix LED farlarla birlikte, Güvenli Çıkış Monitörü, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü, Surround Kamera Sistemi, Geri Trafik Monitörü, 360 Derece Park Mesafe Kontrol bu paketlerde standart olan sürüş ve güvenlik donanımları olarak ön plana çıkıyor