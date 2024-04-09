Opel Frontera elektrikle dönüyor

CARMEDYA.COM – Opel, kısa süre önce duyurusunu yaptığı Yeni Frontera modelinin ilk görüntülerini dünyayla paylaştı.

Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu yeni SUV, en başından itibaren müşterilere elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca müşteriler, Frontera’nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor” dedi.

Yeni Opel Şimşek logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor ve Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor. Frontera’nın ön kısmına farklı bir kimlik kazandıran siyah Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki Şimşek logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen Vizor, otomobile sağlam ve dayanıklı bir görünüm sağlıyor. Opel’in ünlü kanat imzası, gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle öne çıkıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele modern bir görünüm kazandırıyor.

Bağlantı ve konfor sağlayan akıllı çözümler

Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, dikkat çeken bir yapıya sahip. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve detoks bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Tüm bu yeniliklerin yanında Frontera’da Opel yine koltuk yeniliklerini geniş bir müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda oldukça iyi konfor sağlıyor. Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de öne çıkıyor. Bu koltukların kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle de sunuluyor.

Yeni modelin sunduğu akıllı çözümler, araç içi eğlence faktörünü daha da artırıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bunla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor ve böylece sessiz bir yolculuk sağlanabiliyor. İkinci sıradaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar.

Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini standart olarak sunuluyor. Ayrıca, yola çıkarken yanlarına daha da fazla bagaj alması gereken veya 200 kilogramı aşan tavan yükünden tamamen faydalanmak isteyenler, fonksiyonel tavan raylarını tercih edebiliyor.

Frontera’da tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonlar da sunulacak.