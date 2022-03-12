BMW i7 akustik testlere başladı

CARMEDYA.COM – BMW’nin elektrikli lüks sedan modeli i7, seri üretim öncesi kapsamlı akustik testlerden geçiyor.

Tamamen elektrikle çalışan lüks sedanın iç kabinindeki rahatlık düzeyi, büyük ölçüde rahatsız edici seslerin yolculardan ne kadar uzak tutulabileceği ile belirlenir. Burada dikkate alınması gereken çeşitli potansiyel gürültü kaynakları vardır, bu nedenle BMW i7’nin üretime yakın prototipleri – ve aslında gelecekteki BMW 7 Serisinin diğer tüm model çeşitleri – akustik testlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir programa tabi tutuluyor.

Münih’teki Araştırma ve Yenilik Merkezi’nde (FIZ) test ve geliştirme mühendisleri, aracın tüm ses emisyonlarını ve emisyonlarını kontrol ediyor. Yeni lüks sedanın akustik özelliklerini tam olarak belirlemek için motor ve yuvarlanma gürültüsü, aeroakustik ve titreşim konforu gibi ayrıntılı olarak analiz ediliyor. Bu aynı zamanda akustik yaya korumasının hassas hizalanmasını ve BMW i7’nin iç kısmında yayılan motor sesini de içeriyor. Bu ses BMW Group ve Hollywood film müziği bestecisi Hans Zimmer arasındaki ortak bir girişim olan BMW IconicSounds Electric’in bir parçası olarak geliştirilmişti.

BMW i7 sürücüsünün seçenekleri artık karakteristik sessizlik veya Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric…

BMW Group’un FIZ North Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin yeni şubesindeki akustik test bölümleri, elektromobilite gereksinimlerini karşılamak ve tüm sürüş durumlarının gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış. Burada, yolda test sürüşleri sırasında geliştirme mühendisleri tarafından kaydedilen rahatsız edici sesler yeniden oluşturulabiliyor ve ortadan kaldırılabiliyor. Eşsiz bir sessiz seviye ve değiştirilebilir yüzey kaplamalarına sahip silindirli dinamometreler, dünyanın herhangi bir yerindeki günlük trafikle ilgili tüm yol yüzeylerinde sürüş akustiğinin ve lastik gürültüsünün ölçülmesini ve doğrulanmasını sağlıyor.

Elektrik motorunun gürültüsüz güç dağıtımına büyük önem verilmiş. Burada katkıda bulunan faktörler arasında elektrikli tahrik ünitelerinin akustik optimizasyonu, modele özel bir montaj konsepti ve elektrik motorları için yeni geliştirilmiş bir gürültü kapsüllemesi yer alıyor.

Ön uçta artırılmış gövde sertliği ve entegre ses yalıtımı için iç kısımda köpük emicili lastikler de aynı şekilde yeni lüks sedanların akustik ve titreşim konforunu olağanüstü bir düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

Geliştirme ve test mühendisleri, detaylı analizleri ve hassas optimizasyonlarıyla yeni lüks sedanların bir BMW’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en iyi konfor deneyimini sunmasını sağlamaya çalışıyor. Buna elektromanyetik uyumluluk (EMC) analizi de dahil. FIZ’deki sözde EMC emici salonda, yeni lüks sedanların prototipleri, elektrik sistemlerinin parazite karşı duyarlılığını test etmek ve çevre ile nasıl etkileşime girdiklerini görmek için güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakılıyor.

Test mühendisleri, fiber optik kablolar aracılığıyla araçtan gerçek zamanlı olarak iletilen teşhis sonuçlarını analiz edebiliyor. EMC amortisör salonundaki test programı, tüm aracın kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlayarak, süspansiyon kontrol ve yardım sistemlerinin kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışmasını ve çevrimiçi veri, telefon, radyo, TV ve navigasyon sinyallerinin parazitsiz olarak alınmasını sağlıyor.