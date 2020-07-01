Ténéré 700 Rally Edition Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Adını Nijer’in kuzeydoğusundan Çad’ın batısına kadar uzanan, Sahra Çölü’nün güneyindeki devasa kumlu ovadan alan Ténéré, yeni versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Türkiye’de meraklıları ile 2019 yılında buluşan Ténéré 700 ön sipariş ile satışa sunulmuş ve kısa sürede 150 adet satışa ulaşarak bir rekor kırmıştı. Ténéré 700 Rally Edition da ülkemizde Temmuz ayından itibaren Yamaha bayilerinde satışa çıkıyor.

XT600Z’nin 1983’teki ikonik tasarımını hatırlatıyor

Ténéré 700, tecrübeli ralli sürücülerinin dünyanın dört bir yanındaki çeşitli arazilerde test edip değerlendirdiği, Yamaha’nın en yoğun geliştirme programlarından birinin sonucu. Kompakt ve çevik şasisinin yanı sıra karakterli ve yüksek torklu 689 cc CP2 motoruyla bu çok satan orta siklet macera motosikleti, heyecan verici arazi performansı ile otoyolda olağanüstü uzun mesafe konforunu bir arada sunabilecek kapasiteye sahip. Özel bir ekip tarafından Fransa’da geliştirilen yeni Ténéré 700 Rally Edition, özel mavi ve sarı renkli tasarımıyla, 1983 ve 1984’te düzenlenen Dakar rallisi etkinliklerinde JCO ve Serge Bacou’nun sürdüğü Yamaha yarış motosikletlerine saygı niteliğinde. Yamaha tutkunları bu asi çocukta XT600Z’nin 1983’teki ikonik tasarımını hatırlayacak.

Arazi koşullarında güvenli sürüş

Ténéré 700 Rally Edition, arazi koşullarında şasi koruma düzeyini artıran çeşitli bileşenlerle donatıldı. 4 mm kalınlığında alüminyumdan üretilen dayanıklılığı artırılmış karter koruma, motor ve alt şasi borularına yüksek seviyede koruma sağlıyor ve ayrıca alet kutusu için montaj noktası görevi görüyor. Ek olarak bu modelde, küçük dal veya taşların girmesini önlemek için tasarlanmış siyah alüminyum radyatör koruyucusu bulunuyor. Modelde lazer kesim alüminyum zincir muhafazası yer alıyor.

Tasarım

Özel tek parça Ralli Sele, normalden 20 mm daha yüksek, 895 mm’lik bir sürüş pozisyonu sağlıyor ve bu da alt gövde pozisyonunun daha düz olmasını sağlayarak arazi sürüşü sırasında ayaklıklara basarak oturma pozisyonundan ayağa kalkmayı kolaylaştırıyor. Beyaz Yamaha logosu ise ikonik klasik renkleri tamamlıyor.

689 cc CP2 motor, hızlanma sırasında yüksek tork hissini artıran ve zengin, derin ve tatmin edici bir ses çıkaran Akrapovič slip-on susturucu ile donatılmış. Bu yüksek kaliteli haﬁf susturucuya, genel kalite hissini artıran karbon ısı kalkanları takılmış. Ön ve arka kısımdaki haﬁf ve kompakt LED sinyaller, modern ve şık görünümüyle bu macera motosikletinin keskin hatlı ve dayanıklı görünümüne katkıda bulunuyor. Özel kauçuk kavrama pedleri, Rally Edition’da standart olarak sunuluyor. Bunlar, hızlanma sırasında diz ve iç uyluk kavramasını artırarak sürücüye optimum kontrol sağlamak için tasarlanmış. Tozlu veya çamurlu koşullarda güvenli sürüş için yüksek kavrama sağlayan araziye uygun elciklerle donatılan gidon, üstün arazi kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Aksesuarlar

Ténéré 700 Rally Edition ile konfor, işlev ve performans aksesuarları da Yamaha bayilerinde satışta olacak. Bunun yanı sıra CE onaylı macera sürüş ceketleri ve kot pantolonları ile tişörtler, şapkalar, sweatshirtler ve daha fazla tekstil ürünü de Tenere ruhunu bütünüyle yansıtmak isteyen kullanıcılara sunulacak.

MyGarage ve MyRide uygulaması

Yamaha’nın ücretsiz uygulaması MyGarage uygulaması ile sürücüler Ténéré 700’ün hayal ettikleri versiyonunu sanal ortamda anında oluşturabiliyor ve yüksek çözünürlükte her açıdan görebiliyorlar. Bu uygulamayla doğru parçaları seçerek orijinal aksesuarları temin edip takması için Yamaha bayisine e-posta ile göndermek mümkün. Ayrıca MyRide uygulaması ile her sürüş izlenebiliyor, yatma açısı, hızlanma, maksimum hız, yükseklik değişiklikleri ve gidilen mesafe gibi çeşitli veriler kaydedilebiliyor. Yolculuk verilerine resim eklenebiliyor ve sosyal medyada paylaşılabiliyor; bilgiler Ténéré 700 Rally Edition sürücüsünün kendi hesabında kaydedilebiliyor ve saklanabiliyor.