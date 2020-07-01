Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışması’nda finalistler belli oldu

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars dünya çapında 16 yaş ve altı çocuklar için düzenlediği Genç Tasarımcı Yarışması’nın kısa listesini açıkladı.

Yarışma, tasarım yeteneğini teşvik etmeyi ve Covid-19 salgını boyunca, tecrit ve sosyal mesafe kısıtlamaları altında yaşayan çocukların bu süreçten uzaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyordu.



Yarışmacılardan, hayal güçlerinden elde edebilecekleri yenilikçi özellikler ile yeteneklerini birleştirerek geleceğin rüyası bir Rolls-Royce otomobili tasarlamaları istendi.

Nisan ayı başında başlatılan yarışma o kadar popüler oldu ki Mayıs ayı ortasına kadar olan son teslim tarihi iki hafta uzatıldı.

2 Haziran 2020’de girişler kapandığında, 80’den fazla ülkedeki genç tasarımcılardan yarışmaya 5.000’den fazla illüstrasyon gönderildi.



Rolls-Royce tasarım ekibinin değerlendirdiği aday illüstrasyonlar, özel bir çevrimiçi bir odada görüntülenebilecek ve kazanan şanslı katılımcı Temmuz ayı ortalarında açıklanacak.

Rolls-Royce Bespoke Tasarım Başkanı Gavin Hartley, ekibinin üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi; Takım üyeleri ile birlikte kazananı seçecek olan Rolls-Royce Motor Cars’ın Ismarlama Tasarım Başkanı Gavin Hartley, “Genç Tasarımcı Yarışmamıza gösterilen uluslararası katılımdan kesinlikle çok etkilendik. Ve sadece bizi etkileyen katılım sayısı değil, çocukların tasarımlarının kalitesi şaşırtıcı, inanılmaz hayal gücü, yaratıcılık ve yetenek gösteriyor. Çocuklara hayal güçlerini serbestçe sergilemeleri için bir şans vermek istedik. Onlar buna muhteşem bir şekilde cevap verdiler. Bize kazananımızı seçmede son derece zor olan bir görev bekliyor. ” dedi.



Aday listesini https://rolls-royceyoungdesignercompetition.com/ adresinden görebilirsiniz.