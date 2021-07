Mercedes-Benz Türk dijital dönüşüme hız verdi

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, “Her alanda dijitalleşmiş bir Mercedes-Benz Türk” olmak vizyonuyla yeni bir döneme başladı.

Bu doğrultuda dijital dönüşümünün yol haritasını oluşturacak ve gerçekleştirilecek hedefleri belirlemek üzere “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi oluşturuldu. 15 kişiden oluşan bu ekibin yöneticisi olarak ise BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, “Dijital Dönüşüm Yöneticisi” olarak atandı.

BusStore Grup Müdürü ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi Oytun Balıkçıoğlu

Hayatın her alanını olumlu olarak etkileyen dijital dönüşüm ve “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi hakkında Oytun Balıkçıoğlu şunları söyledi: “Hepimiz sürekli gelişen dijital teknolojileri kullanarak hayatlarımızı her alanda kolaylaştırıyoruz. Şüphesiz bu dönüşüm, artan bir hızla hayatımızın her alanını olumlu olarak etkilemeye devam edecek. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi olarak bizim temel hedefimiz ise müşterilerimizi merkeze alan bir yaklaşım içerisinde dijital teknolojileri kullanarak değer zincirimize daha fazla katkıda bulunmak. Ayrıca ana amaçlarımız olan karlı büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde de destek olmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilip yaşatılmasında 3 tane temel unsuru önemsiyoruz. Bunların en başında şirketimizin de en değerli varlığı olan insan kaynağımız geliyor. Diğer unsurlarımız ise süreçlerin etkin yönetimi ve en doğru teknolojinin uygulanmasıdır.”

Ekip, dijital trendleri takip eden çalışanlardan oluşturuldu

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, kendi sorumluluklarına ek olarak dijital trendleri takip eden ve ilgi duyan Mercedes-Benz Türk çalışanlarından oluşturuldu. Gönüllülük esasında bir araya gelerek takım çalışmasını ve esnek çalışma prensibini benimsemiş olan Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, İnsan Kaynakları, Otobüs & Kamyon AR-GE, Otobüs & Kamyon Üretim, Controlling – Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Satış & Satış Sonrası Hizmetler ve Pazarlama birimlerinde görev alan toplam 15 kişiden oluşuyor.

Dijital dönüşüm şirketin her noktasına ulaşacak

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, “Dijital Dönüşüm”ü Mercedes-Benz Türk’ün her departman ve birimine sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

Ekip çalışanları, sorumlu oldukları departmanların dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve departmanlarının önceliklerine göre dijital dönüşümün uygulanmasında koordinasyon görevini üstleniyorlar. Tüm bu süreçte departmanlarda yer alan çalışanların da desteğinin alınması hedefleniyor. Bu sayede her departmanın ana süreçleri ve alt süreçlerindeki dijitalleşme ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirilerek, dijital dönüşümün Mercedes-Benz Türk içerisinde her alana dokunmasını sağlanacak.

MEXT ve Fraunhofer Enstitüsü ile stratejik iş birliği

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, maksimum faydayı sağlamak için MEXT ile stratejik iş birliği yürütüyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 2020 yılında kurulan teknoloji merkezi MEXT ile olan iş birliği çerçevesinde Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, MEXT’in deneyim, bilgi tecrübesi ve ekosisteminden faydalanıyor.

Şubat ayında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda MEXT ile gerçekleştirilen workshop’ta dijital dönüşüm yol haritasının ana çatısı ve bu süreçteki adımlar belirlendi.

Haziran ayı içerisinde ise bu işbirliği çerçevesinde Mercedes-Benz Türk’ün dijital olgunluk seviyesi değerlendirilmeye başlandı.

Bu kapsamda; 31.05.2021 – 03.06.2021 tarihleri arasında, ilk olarak kamyon operasyonunun destek birimleri de dahil olmak üzere, dijital olgunluğunu tespit etmek için MEXT ve yine MEXT’in ekosistemi içerisinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer Enstitüsü ile birlikte Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Dijital olgunluk seviyesini çıkartmak için yapılan bu çalışmada 20’den fazla birimle yapılan görüşmeler neticesinde temel iş süreçlerini değerlendirildi ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Aynı çalışma; Temmuz ayı içerisinde Mercedes-Benz Türk’ün otobüs operasyonu için gerçekleştirilecek.