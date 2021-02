DS 4’ün detayları açıklandı

CARMEDYA.COM – DS Automobiles model gamını genişletmeye devam ederken, son olarak DS 4 modelinin detaylarını paylaştı.

Markanın ilk dönemlerinde model gamında yer alan ancak daha sonra üretimine son verilen DS 4, bugün karşımıza teknolojik özellikleri ve çarpıcı tasarım detaylarıyla çıkıyor.

DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9’un ardından DS 4 markanın dördüncü modeli olarak çıkıyor. Model, DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line olmak üzere üç farklı versiyonla geliyor.

Aero Sport Lounge’dan ilham alan tasarım

4,40 m uzunluğa, 1,47 m yüksekliğe ve 1,83 metrelik genişliğe sahip araçta 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçenekleri sunuluyor.

Önde modele özgü oldukça ince farlar dikkat çekerken, matrix ve adaptif ışıklandırmayı bir araya getiren DS Matrix Led Vision sistemi bulunuyor. Farlar ek olarak her iki tarafta iki Led hattından, toplam 98 Led’den oluşan gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Tercih ettiğiniz modele bağlı olarak bu detay, üç boyutlu ızgarada öne çıkan kademeli büyüklüklerde elmas ucu motifleri bulunan iki parçadan oluşuyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor.

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 20 inçlik jant seçeneği de olan büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor.

Arka tarafta tavan, emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor.

DS 4 Cross, çamurlukların alt kısmına yapılan özel koruma ve mat siyah boya dokunuşlara sahip. Yan camların çerçevelerinin parlak siyah üst kısımları, parlak siyah ızgara, dikkat çeken alaşım jantlar, tavan rayları ve gövde rengi tavan şık bir görünüm sunuyor. Özel bir seçenek olarak DS 4 Cross, kum, kar ve çamur modlarıyla yüksek yol tutuş sağlayan gelişmiş çekiş kontrol sistemine ve eğim iniş yardımcısına sahip olabiliyor.

Daha dinamik olan DS 4 Performance Line, siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS Wings, arka aydınlama grubu arasındaki şerit, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

El işçiliği döşemeler, sade ve akışkan iç tasarım

DS 4’ün iç mekanında usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris giyoş işlemeleri dikkat çekiyor. Ön konsoldaki ince şerit, klima kontrolünü ve DS Air’i bir araya getiriyor. Otomatik cam düğmeleri, kapıya yerleştirilmiş olan yan hava çıkışları ile hizalanıyor. DS Iris Sistemi’ne bağlı 5 inç dokunmatik kontrol ekranı DS Smart Touch ile otomatik vites kutusu için kompakt kontrol düzeneği DS E-Toggle’ın birleşimi orta konsola konumlandırılmış durumda.

DS Air

Gizli havalandırma çıkışları, görünmez kanatlara sahip bir havalandırma sistemi. Bir koni vasıtasıyla bölünen hava dalgası, hem üste hem de alta mükemmel bir yönlendirmeyi mümkün kılıyor. Tüm sistem, üst düzey verimlilik sunarak geleneksel havalandırma gibi çalışıyor. Dikey eksende kompakt oluşumuyla sade ve bütünleşik bir tasarımı var. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve düzenli bir şekle sahip olmasını sağlıyor.

DS 4’ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor; konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında farklı deri türleri, Alcantara, dövme karbon, ahşap ve yeni döşeme teknikleri kullanılıyor.

Havalandırma ve masaj özellikli koltukların şekline özel olarak ilgi gösterilmiş. Konsept, bir deniz kabuğundan ilham alarak tek parçadan oluşan, kavisli ve kesintisiz, yeni bir konfor alanı yaratıyor. Yeni döşeme, ayrıcalıklı bir konfor seviyesine erişmek için kullanılan yüksek yoğunluklu köpüğü kaplıyor. Uzatılmış koltuk ve deniz kabuğu formu, yenilikçi tasarım için beklenmedik bir derinlik sağlıyor.

İki tonlu iç yüzeyde, çakıl grisi renkli deri koltuklar, konfor alanları için pürüzsüz bir his yaratan düz malzemelerle birleştirilmiş, deri ve Clous de Paris giyoş işlemeli süslemelerle desteklenmiş. İnteraktif alanın bulunduğu üst kısımda Dişbudak ağacından ahşap süslemeler ve oldukça yüksek kaliteli Criollo Kahvesi Nappa deri kullanılmış.

DS Automobiles’in en üst düzey ustalığının sembolü olan Criollo Kahvesi Nappa deri saat kayışı tasarımlı koltuklardan oluşan Opera iç mekan tasarım konsepti, ileri düzey tasarımıyla kendini gösteriyor. Dişbudak ağacından ahşap ve geniş alanlarda Criollo Kahverengi Nappa deri döşeme bu lüks ortamı tamamlıyor.

Bu iç mekânda usta döşemeciler Fransız uzmanlığını pekiştirmek için daha da ileri gitmiş; her ilmiğin tamamen gizli bir yerde sonlandığı gizli dikişler, kapı panellerindeki derinin kalitesini ön plana çıkarıyor. Bu, iç yüzeydeki Dişbudak ahşabının seçimi ya da direksiyonun deri kaplanması gibi çok sayıda “el yapımı” detaydan yalnızca biri.

Performance Line versiyonu, DS 4’ün dinamizmini vurguluyor. Geniş Alcantara parçaları ön konsolu, kapıları ve orta konsolu kaplıyor. Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu koltuklarda oya, özel altın ve Carmin dikişle, pileli kumaş ve Alcantara kullanılmış. Direksiyon simidi, alt kısmında tek parça dövülmüş karbonla süslenmiş.

İçerideki ahenk hissi, kişiselleştirilebilir ortam ışıklandırmayla vurgulanmış. Bu şekilde dolaylı olarak yan özelliklerin altını çizmek ve genel sakinlik hissine katkıda bulunmak amaçlanmış. Segmentinde bir ilk olarak, akustik ortam 14 hoparlörlü 690 Watt gücünde FOCAL ELECTRA ses sistemi ve akustik yan camların (ön ve arka) bir araya getirilmesiyle sağlanmış.

Bir hava temizleme sistemi, kokpiti PM2.5 partiküllerine karşı, içerideki ve dışarıdaki kirliliği belirlemede kullanılan sensörlerle koruyor. Aracın içine giren havanın yönetimi, yalnızca birkaç dakikada içerideki havayı temizleyebilen bir filtreleme sistemi eklenerek en verimli hale getirilmiştir. Hava kalitesi kaydedilip orta ekranda gösteriliyor.

Geliştirilmiş teknoloji

Yüzde 70 yeni ya da özel parçasıyla EMP2 platformunun belirgin gelişimine dayanarak DS 4, şarj edilebilir hibrit teknolojisini (225 beygirgücü ve WLTP karma koşullar çevriminde tamamen elektrikli sürüş modu ile 50 km’den fazla menzil) lansmandan itibaren sunuyor. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, kompakt premium segmentinde henüz görülmeyen sürüş yardım sistemleri ve yenilikçi bilgi projeksiyon sistemi DS 4’ün öne çıkmasını sağlıyor.

E-TENSE

Her zaman modüler olup farklı güç aktarma sistemlerini içerisinde barındıran, aynı zamanda her zaman dinamik ve güvenli olan bu yeni EMP2 platform türevi DS 4 için geliştirilmiş. Bu, tasarıma beklenmedik boyutlarda şekil veren yeni bir ifade özgürlüğü tanırken çok sayıda kullanışlı özelliğin gelişmesine de olanak sağlamış.

Mimari, istenilen boyutlar ve aerodinamik performansı yakalamak için geliştirilmiş. Bu segmente ve premium araçlara özgü gövde/jant oranı, özellikle kaput-çamurluk kombinasyonu ve ikinci sıradaki zeminin aşağı çekildiği yeni kaputuyla hem atletik hem verimli bir silüet yaratmış.

Ağırlık azaltımı

EMP2 platformunun yeni evrimi, kompozit malzemelerden üretilen yeni parçalar, sıcak preslenmiş yapısal parçalar ve klima ünitesi gibi daha kompakt tasarlanmış bileşenler ile daha hafif bir tasarımı ve daha çok saklama alanı oluşturan küçük kısımları bizlerle tanıştırıyor. Eller serbest özelliği ve elektrikli bagaj kapağıyla 430 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Güvenlik

EMP2 platformunun yeni modeli, en son ve en katı düzenlemelere ve tüketici etki standartlarına uyarken yapının genel hafifliğinden taviz vermeyecek şekilde tasarlanmış.

Dinamik ve akustik nitelikler

DS Automobiles için önem arz eden dinamik dinginlik fikri, daha da ileri taşınmış. Kaynak aralarının da birleştirilmesi (kaynak dikişlerinin arasını birleştirmek için yaklaşık 34 metrelik endüstriyel yapıştırıcı kullanımı) gibi teknik çözümlerin kullanımı kadar, tamamen yeni tasarlanmış süspansiyon ve direksiyon sistemi bileşenleri ve sürüş keyfi için başarılı yol tutuşu sağlayan en verimli burulma rijitliğinin elde edilmesi sürüş konforunu artırıyor.

Şarj edilebilir hibrit

2019 ve 2020 yıllarında iki kez Formula E şampiyonu olmuş olan DS Automobiles, elektriğe geçişin dönüm noktasında. EMP2 platformunun yeni türevi, kullanışlılık ya da bagaj hacminden taviz vermeden yeni nesil şarj edilebilir hibrit güç ünitesine ev sahipliği yapmak üzere oluşturulmuş. Turbo beslemeli 180 beygir gücü sunan dört silindirli benzinli motor, 110 beygir gücü sunan elektrik motoru e-EAT8 elektrikli otomatik şanzımanla bir araya getirilerek sistem olarak 225 beygir gücüne ulaşılmış. Motor, arka aksın arkasında yer alan yeni, daha küçük ve daha yüksek kapasiteli hücreleri olan daha verimli aküyle çalışıyor. Böylelikle tam elektrikli sürüş modunda (WLTP karma koşullar çevriminde) 50 km’den fazla menzil sağlıyor.

PureTech 130, 180 ve 225 beygir gücü sunan benzinli modeller ve 130 beygirgücü sunan BlueHDi dizel motor seçeneklerinin tümü 8 ileri oranlı tam otomatik şanzımana sahip olacak.

720 mm tekerlek boyutuyla DS 4, 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçenekleri sunuyor. Serinin büyük kısmı 19 inç jantlara sahip olacak. Seçeneklerden biri olan büyük ve dar seçeneği, etkileyici tasarımını ve olağanüstü konforunu korurken aerodinamik pürüzleri sınırlama ve emisyonu düşürme amacıyla tasarlanmış. Bununla beraber DS 4, kışın kullanıma uygun dört mevsim lastiği (3PMSF), enerji sınıfı A olan 19 inç jantlı seçenek de sunacak. 20 inç hafif alaşım jantlar da A-sınıfı lastikler sunuyor olacak. Yüksek seviye dinamizm, aerodinamik eklemelerle alaşım jantlarda ağırlığın yüzde 10 düşürülmesi (lastik başına 1,5 kg) yoluyla güçlendiriliyor, böylece yakıt tüketimi ve emisyonu azaltılıyor.

Bağlantı

Dijital teknolojiler için öncelik, sürücünün gözünü yoldan ayırmamasını sağlayacak bir çözüm üretmek. DS Extended Head-up Display yeni bir üç boyutlu teknolojiyle, önemli sürüş verilerini direkt yolun üzerine yansıtıyor. Optik bir ilüzyon kullanılarak veriler, ön camın dört metre ilerisinde, sürücünün bakışına 21 inç (53 cm) büyüklüğünde sanal bir ekran ile gösteriliyor. Hız, sürüş yardım sistemleri, navigasyon, uyarı mesajları veya dinlenilen şarkı ya da yapılan telefon görüşmesi gibi önem arz eden bilgiler yola yansıtılabiliyor.

Bu duyusal ve deneysel teknoloji 10 inçlik ekrana sahip tamamen yeni tasarlanmış bilgi-eğlence sistemi, DS Iris Sistemi’nin kalbinde yer alan daha geniş bir teknolojinin parçası. Yeni arayüz, ikonlarla tamamen kişiselleştirilebilen profiller oluşturabilme düşüncesi etrafında geliştirilmiş, dokunmatik, akıcı ve tepkisel bir arayüzle akıllı telefonun kullanışlılığını benimsiyor. Otomobil çalıştığında ayarlar ve görüntü otomatik olarak yükleniyor.

Ses ve parmak hareketleri ile kontrol edilen sistem, kendisinden istenenleri gerçekleştirebilmesi için ne söylendiğini anlama yetisine sahip bir kişisel yardımcıyı da içinde barındırıyor. Bu, orta konsolda yer alan DS Smart Touch adında, özel bir dokunmatik ekranlı kontrol sistemiyle destekleniyor. Kullanıcının daha önceden ayarlanmış favori işleve doğru parmak hareketleri yapması yeterli. Ekran aynı zamanda yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi iki parmaklı normal hareketleri de algılıyor ve el yazısını tanıyabiliyor.

Konfor ve dinamik dinginlik

DS 3 Crossback, DS 7 Crossback ve DS 9’da halihazırda sunulan ikinci seviye, yarı otonom sürüş (yolda şu an izin verilen en yüksek seviye) DS 4 için DS Drive Assist 2.0 ile kapsamlı bir şekilde güncelleştirilmiş. Hız kontrolü trafik akışına göre hızı ayarlıyor, trafik sıkışıklıklarında durup kalkabiliyor. Sistem aynı zamanda sürücünün seçtiği şeritte, isabetli bir araç konumlandırması sağlıyor.Model için yarı-otonom şerit değiştirme, virajlar için hız ayarlama ve levhalardaki hız sınırlarına uyum gibi özellikler eklenmiş.

Kontrolün her zaman sürücüde olduğundan emin olunması için direksiyon simidinde, sürücünün elinin üzerinde olup olmadığını kontrol eden bir tutma sensörü bulunuyor.

Yeni köşe radarları, uzun mesafeli kör nokta izleme (75 metreye kadar) ve kör noktadan gelen tehlikelerde çarpışmayı önlemek için arka trafik uyarıları gibi işlevleri beraberinde getiriyor.

Sadece bu segmentte tek olarak, kamera kullanılarak sağlanan DS Active Scan Suspension adaptif süspansiyon konfor sağlıyor. Kamera, ön camın üzerinde bulunuyor, yol yüzeyindeki düzensizlikleri gözlemleyip verileri bilgisayara aktarıyor. Dört yükseklik sensörü ve üç ivme ölçer ile sistem, her bir tekerleği ayrı ayrı kontrol ediyor. Aldığı veriler ışığında, gerekliliğe göre süspansiyonu daha sert ya da daha yumuşak hale getiriyor. Sonuç olarak, yol ne durumda olursa olsun, yüksek düzey konfor sağlanıyor.

DS Night Vision

Sistem yolu ve tehlikeleri daha görünür hale getiriyor. Izgarada bulunan kızılötesi kamera, yayaları ve hayvanları 200 metre uzaktan geceleri ve yetersiz ışıkta tespit ediyor. Sürücü yoldaki tehlikeleri dijital araç ekranında ve DS Extended Head-Up Display’de uyarı olarak görüyor, bu da onlara tepki verme imkânı tanıyor.

DS ışık imzası

Daha ince ve modern, yeni nesil DS Matrix Led Vision ön farlarla, Matrix Far ve dinamik viraj aydınlatması teknolojisi aynı sistemde bir araya getiriliyor. Farlar üç Led modülünden oluşuyor. Ön farın iç modülü kısa far için kullanılıyor. Oynar orta modül 33,5°’lik açıya kadar dışa doğru kıvrılabiliyor. Bu, şeridin dış kısımlarını aydınlatıyor ve virajlarda baktığınız tarafı takip ediyor. Bu aynı zamanda 1967 model DS viraja duyarlı farlarına da atıfta bulunuyor. Dış Matrix Far modülü sürüş için aydınlatmayı sağlıyor, her biri algıladığı sürüş durumuna göre bağımsız olarak açılıp kapanan 15’er parçadan meydana geliyor.

Bu projektör farlar trafik durumuna, direksiyon simidi açısına, hıza ve hava şartlarına göre şehir içi, şehir dışı, otoyol, kötü hava ve sis olmak üzere beş mod arasında seçim yapıyor. Bu modlar sürüşünüzü, yoldaki diğer sürücüleri rahatsız etmeksizin, devamlı olarak uzun farlarınızla yapabilmenizi sağlıyor. Ön camın üzerinde yer alan kamerayı kullanarak bu akıllı farlar, başkalarını rahatsız etmeksizin, trafik durumuna bağlı olarak ışık huzmelerini otomatik şekilde 300 metre menzile kadar ayarlayabiliyor.

DS Matrix Led Vision ön farlar, yeni genişletilmiş 98 Led’den oluşan gündüz farlarıyla destekleniyor. Kendine özgü, seçkin dikey ışık şeridi gündüz farları da yeni yüksek teknolojiyi kucaklıyor.

Çevre

DS 4’ün yüzde 95’i yeniden kullanılabilir malzemeden ve yüzde 85’i geri dönüşebilen parçalardan yapılmış. Ağırlığının yüzde 30’u metal ve polimer arasında değişen yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor. Özellikle ön panel, görünmeyen parçalar için yüzde 20 kenevirden yapılmış. Geri dönüştürülmüş malzemeler arasından polipropilen, polyester ve elastomer lifleri, deflektör olarak şasinin altında gürültüyü azaltmak için ya da montaj noktalarında kullanılmış.

Yedi renk

Modelde ikisi yeni olmak üzere yedi renk seçeneği mevcut. Diğer renkleri de tamamlayan Bakır Altın ve Cilalı Gri’nin yanı sıra Kristal Grisi, Platin Grisi, Kırmızı Kadife, İnci Beyazı ve Perla Nera Siyahı.

Model Türkiye pazarında 2022 yılı ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Faaliyette olan üç DS STore’dan İstanbul ve Ankara’da bulunan DS Virtual Vision sanal gerçeklik ünitesinin saat kayışı tasarımlı nappa deri döşemeli koltuğunda oturarak müşteriler kendi tasarımlarını seçebiliyor ve sanal gerçeklik başlığı yardımıyla, tasarımlarını hem otomobilin dışından hem de içinden gerçek ebatlarıyla görebiliyorlar.