DS 9 Türkiye’de

CARMEDYA.COM – DS Automobiles’in lüks sedan modeli DS 9, Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni model, üst seviye konfor özellikleri, yeni nesil teknolojileri, 3 farklı donanım seviyesi ve 1 milyon 320 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9’a olağanüstü bir karakter kazandırırken, bu tasarım modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda benzersiz bir konfor alanı sunuyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

Sunduğu özelliklerin yanı sıra seçkin görünümü ve yenilikçi teknolojileriyle sınıfında fark yaratan lüks sedan, ülkemizde Performance Line, Rivoli+ ile Opera donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Lüks ve konfor

DS 9’un dışındaki göz alıcı tasarımı iç mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar ve konfor öğeleriyle devam ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği, Clous de Paris işlemeleri, inci dikişleri gibi zanaat eserleri ile tamamlanarak Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor.

DS 9’un Opera tasarım konseptinde ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara® göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir hale getiriyor. Hem ön hem de arka yolcular için tercih edilebilen ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan birinci sınıf kol dayanağı ve ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor. Tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunulan açılır cam tavan, kabin içindeki ferah ortama katkı sunarken, 510 litrelik hacme erişim sunan standart donanım kapsamındaki elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest bagaj erişimi konfora verilen önemi gösteriyor. Otomatik anahtarsız giriş sisteminin sürücüyü tanıyarak otomobile yaklaştığında gizli kapı kollarını zarif bir gösteri ile açığa çıkarması ve o sırada ön ve arka aydınlatma gruplarının yanı sıra DS Fenerleri’nin karşılama seremonisine katılması, otomobile erişimi heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12 inçlik merkezi medya ekranı, çözünürlüğü, hızlı tepkileri ve pratik arayüzüyle üst düzey akıllı telefon deneyiminin otomobilde yaşanmasını sağlarken, 12 inçlik dijital gösterge paneli zengin kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

Tüm donanımlarda standart olarak sunulan ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS Active Scan Suspension kamera destekli süspansiyon sistemi sürüş konforu sunuyor. Bunun yanında yarı otonom sürüş imkanı sunan DS Drive Assist, park yeri tespiti de yapabilen otonom park yardımcısı DS Park Pilot gibi daha birçok üst seviye teknoloji yer alıyor.

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan, elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza çıkabilen ve sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzıman ile kombine motor sayesinde DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi değeri sunuyor.