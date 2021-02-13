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Borusan Otomotiv Premium’dan kısa dönem kiralama fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, sınırlı bir süre için geçerli kampanyasında kullanılmış otomobillerde kısa dönem kiralama avantajları sunuyor.

Minimum 1 aydan maksimum 12 aya kadar kiralama fırsatıyla Borusan Otomotiv Premium, hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa dönem kiralama fırsatından yararlananlar, 30 gün önceden haber vermek koşuluyla otomobilini iade etme hakkı da elde ediyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/kisa_donem_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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