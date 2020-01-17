Volkswagen ID.3’e ECOBEST ödülü

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in tamamen elektrikli ID. ailesinin ilk modeli ID.3, AUTOBEST jürisi tarafından en verimli araç olarak ‘ECOBEST 2019’ ödülüne layık görüldü.

Volkswagen’in, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretim planıyla hedefi, e-mobiliteyi mevcut niş pozisyonundan çıkarıp toplumda merkezi bir konuma getirmek. ID.3, Volkswagen’in e-mobilite stratejisi paralelinde tasarladığı ve seri üretimine başladığı ilk model olarak teknolojinin sunduğu fırsatları da sonuna kadar kullanıyor. 2019 Eylül ayında Zwickau fabrikasında üretimine başlanan ID.3 modelinin 2020 yılı yaz aylarında Avrupa yollarında olması planlanıyor.

ID.3’ü ödüle layık gören AUTOBEST, 2001 yılından bu yana farklı kategorilerde gerçekleştirdiği seçimlerle otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 31 Avrupa ülkesinin temsil edildiği organizasyonun 2019 seçimleriyle belirlediği ödüller, 13 Şubat’ta Almanya/Mainz’de gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.