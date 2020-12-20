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Lexus RX’e İngiltere’den hibrit ödülü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric  Ödülleri’nde “En İyi Premium Hibrit Otomobil” unvanı, Lexus RX 450h SUV modeline verildi.

Özellikle hibrit teknolojisinin getirdiği rafinelik ve sessizlik büyük bir beğeni topladı. 2004 yılında tanıtılan model son ödülün yanı sıra “En Güvenilir Otomobil”, “En Güvenilir Premium SUV” ve “En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil” ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan RX; yedi kişilik ve 6 kişilik versiyonlarıyla da 3 sıralı koltuğa sahip RX-L modelini tercih edebiliyorlar.

Lexus bugüne kadar 131 bini Avrupa’da olmak üzere global olarak 500 bin adetlik hibrit RX satışı gerçekleştirdi.

RX, Türkiye’de de en çok tercih edilen Lexus modeli olarak öne çıkıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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