Lexus RX’e İngiltere’den hibrit ödülü

CARMEDYA.COM – İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric Ödülleri’nde “En İyi Premium Hibrit Otomobil” unvanı, Lexus RX 450h SUV modeline verildi.

Özellikle hibrit teknolojisinin getirdiği rafinelik ve sessizlik büyük bir beğeni topladı. 2004 yılında tanıtılan model son ödülün yanı sıra “En Güvenilir Otomobil”, “En Güvenilir Premium SUV” ve “En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil” ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan RX; yedi kişilik ve 6 kişilik versiyonlarıyla da 3 sıralı koltuğa sahip RX-L modelini tercih edebiliyorlar.

Lexus bugüne kadar 131 bini Avrupa’da olmak üzere global olarak 500 bin adetlik hibrit RX satışı gerçekleştirdi.

RX, Türkiye’de de en çok tercih edilen Lexus modeli olarak öne çıkıyor.