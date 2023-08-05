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Maserati MCXtrema Monterey’de tanıtılacak

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Project24 ismiyle duyurulan ve gizemini koruyan Maserati MCXtrema, gerçek adıyla otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapıyor.

Bu özel otomobil, ilhamını ikonik Maserati MC20 modelinden alıyor. Spor otomobilin tamamı, İtalya’da üretiliyor ve Maserati’nin yeni döneminin bir başlangıcı sayılıyor. Maserati MCXtrema, yenilikçi yapısının yanı sıra Maserati Corse’nin mirasına sahip çıkarken, geçmiş ve günümüz arasında bir bağ kuruyor ve sıra dışı konsepti ile mükemmelliği vurguluyor.

Dünya genelinde sadece 62 adet üretilen ve şimdiden tükenen Maserati MCXtrema, sıra dışı bir konsept sunarken, yarış tutkunlarının heyecanını üst düzeye taşıyacak.

Yarış otomobili meraklılarının beklentileri doğrultusunda üretilen Maserati MCXtrema, 18 Ağustos’ta, Monterey Car Week 2023 kapsamında California, The Quail’de tanıtılacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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