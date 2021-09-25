Hyundai’ye Tasarım Mükemmelliği Ödülü!

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, bünyesindeki markalarla iddiasını ve gücünü artırmaya devam ediyor.

Hyundai, son olarak Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği tarafından düzenlenen ve Kuzey Amerika’daki en yetkili tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü IDEA Tasarım Mükemmelliği yarışmasında en üst düzeydeki ödülleri toplamış oldu.

IDEA’nın otomotiv ve taşıtlar kategorisinde yer alarak en iyi araç seçilen IONIQ 5, böylelikle iddiasını ve tasarım alanındaki başarısını kazandığı altın ödülle tescillemiş oldu.

IONIQ 5’in tasarımında Hyundai’nin parametrik piksellerini, analog ve dijital stil özelliklerini sorunsuz bir şekilde birleştirdiği çevre dostu renkli malzeme kaplama (CMF) bulunuyor. Bu tasarım özellikleri sayesinde otomobil oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olurken aynı zamanda bir BEV araca yakışır şekilde çevreci kimliğini de ön plana çıkarıyor.

Hyundai, sadece ürettiği ve tasarladığı kaliteli modellerle değil aynı zamanda araçlarında kullandığı teknolojik sistemlerle de kuruluşların ve otoritelerin dikkatini çekiyor. IDEA jüri üyeleri, Hyundai Bluelink bağlantı uygulamasını da dijital kategoride en iyi uygulama olarak seçti.

Hyundai’nin lüks markası olan Genesis ise modellerinde kullandığı dokunmatik ekran ile IDEA ödüllerinde en iyi bilgi-eğlence sistemi ödülünü kazandı. Bakır tasarım temasını içeren bu infotainment sistem, Genesis modellerinin lüks ve zarif marka kimliğine katkıda bulunurken aynı zamanda kullanıcı dostu bir mobilite çözümü olarak da kusursuz bir hizmet veriyor.