Avrupa’nın en çok satan modeli Peugeot 208

CARMEDYA.COM – Peugeot, 2021 yılının ilk iki ayında Avrupa’da rekor satış performansı sergiledi.

Markanın 208 modeli en çok satan, 2008 modeli ise en çok satan dördüncü otomobil oldu. Bu sonuca göre Avrupa’nın en çok satan ilk beş modeli sıralamasında iki Peugeot modeli yer aldı.

Peugeot 208, iki ay üst üste, Avrupa’nın en çok satan otomobilleri listesinde zirvede yer alıyor. Marka aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada yer alıyor.

2008 de son derece başarılı bir performans sergiliyor. Peugeot SUV 2008, yüzde 21 küçülen pazarda 2020 yılına göre yüzde 64 artışla ay bazında üçüncü sırada yer alırken 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor.

Aslanlı logoyu taşıyan bir araç son olarak Mart 2008’de böylesine önemli bir başarı sergilemişti.