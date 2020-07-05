SEAT tarihinin bilinmeyenleri!

CARMEDYA.COM – Geride bıraktığımız 70 yılda Ateca, Leon, Ibiza, Arona, Altea, Toledo gibi popüler modelleri pazara sunan SEAT, bu modellerin yanı sıra otomobil severler tarafından çok fazla bilinmeyen Guestmobile, Popemobile, elektrikli Toledo gibi modelleri de tasarladı.

Ve dikkat çekici birçok hikâyeye de imza attı.

İşte SEAT hakkında bilinmeyenler…

Guestmobile

1955 yılında Zona Franca Fabrikası’nın açılışı dolayısıyla, bir SEAT 1400, tesisin her turunda en fazla misafir ağırlayacak şekilde değiştirilmişti. Otomobilin tavanı ve bagaj kapağı kaldırılarak arka kısma yan koltukların monte edilmesi sağlandı. Çalışanlar ilginç modele “Guestmobile” adını verdi ve bugün bile ilgili otomobil bu isimle anılıyor. Pek çok kişi bu otomobili bilmez ancak otomobil açılışında yardımcı olduğu, Barselona, Zona Franca’da bulunan fabrikanın A122 binasında SEAT’ın tarihi otomobil koleksiyonunu meydana getiren diğer 330 değerli parçayla birlikte hak ettiği yerde sergileniyor.

1 milyonuncu otomobil daire peşinatı için takas edildi

1969 yılında bir SEAT 124 olan 1 milyonuncu SEAT otomobili üretildiğinde, şirket çalışanlar arasında çekiliş yaparak otomobili hediye vermeye karar verdi. Çekilişin kazananı öğlen vardiyasında çalışan genç bir adam oldu. O tarihte ehliyeti yoktu. Yeni evlenmiş olmasına rağmen, halen ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bu nedenle, SEAT bir dairenin peşinatını ödeyebilmesi için otomobilin ücretini ona vermeye karar verdi. Bu otomobil de SEAT’ın tarihi otomobil koleksiyonunda önemli bir yere sahip.

Popemobile

1982 yılında, SEAT Popemobile’ı İspanya ziyareti esnasında Papa II. John Paul’ün kullanımına tahsis etti. Vatikan’ın otomobili Camp Nou ve Santiago Bernabeu’nun kapılarına sığamayacaktı, bu nedenle SEAT’taki mühendisler bir Panda’yı rekor bir süre zarfında Papa’ya uygun hale getirdi. Bu otomobil halen SEAT müzesinde sergileniyor.

Olimpiyatlar için elektrikli model

1992 yılında, SEAT’ın ilk elektrikli modeli Barselona Olimpiyatları için üretildi. Otomobilin uzun mesafe koşusunun açılışını yapması planlanıyordu. O tarihteki teknolojik imkanlar çerçevesinde, otomobile 65 km menzile sahip 500 kilogram ağırlığında bir batarya yerleştirildi. İşin en ilginç yanı güç kaynağı için ön ızgaranın arka kısmına bir şarj cihazı saklanmış olmasıydı. SEAT sporcular, gazeteciler ve organizatörlerin ulaşımı için Olimpiyat organizatörlerine 2 bin otomobil sağlarken, İspanya adına madalya kazanan sporcular için Toledo’nun lüks versiyonlarından biri olan ve sabit telefon ve faks bulunan SEAT Toledo Podium’u üretti.

SEAT hep güneşli

SEAT’ın Martorell’deki atölyelerinin çatılarına kurduğu fotovoltaik tesis, yapım planlarının Almanya’nın kuzeyindeki bir Volkswagen fabrikasına dayalı olarak geliştirilmesi sebebiyle mümkün hale geldi. O bölgedeki hava koşulları göz önüne alındığında, çatı Barselona’da pek beklenmeyen kar yığınlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak ağırlığın bu kadar fazla hesaplanması bir fırsat haline geldi ve bugün SEAT Avrupa otomotiv endüstrisindeki en büyük güneş enerjisi sistemine (fotovoltaik) sahip tesis.

Veliaht Prensin Ibiza’sı

İspanya Kralı VI. Felipe 18 yaşına bastığında, babası Kral I. Juan Carlos ona hediye olarak bir SEAT Ibiza verdi. Yıllarca kullanıldıktan sonra, otomobil tekrar SEAT’a verildi ve 2014 yılında fabrikaya yaptığı bir ziyaret sırasında tamamen yenileşmiş Ibiza’sını ve babasının bu otomobili kendisini hediye ettiği anın fotoğrafını görünce Kral hem çok şaşırdı hem de duygulandı.

Rakamlardan şehirlere

SEAT modelleri, SEAT Ronda’nın pazara sürüldüğü 1982’den bu yana isimlerini İspanyol şehirlerinden veya kasabalarından alıyor. O zamandan beri, bu listeye 14 şehir adı daha eklendi: Ibiza, León, Arona… Daha önceleri otomobil isimleri motor silindir hacmine (800 veya 1.500) veya proje numarasına (124 veya 127) göre veriliyordu. 600 adı verilen modele bakıldığında, bu modelin adını rakamların sebep olduğu bir tesadüfe borçlu olduğu görülüyor: bu otomobilin ağabeyi Fiat 600’du, motor hacmi 600 santimetre küptü ve 600 kilo ağırlığındaydı. En son çıkan modellerin isimlerine ise halk karar verdi. Örneğin, Tarragona şehrinin şerefine isimlendirilen SEAT Tarraco’ya bu isim önerilerin sunulduğu bir halkın oylamasıyla verilmişti. Bir ön seçimden sonra kazanan isim yine halkın oylarıyla belirlendi ve Tarraco 52 bin oyla kazanan isim oldu.