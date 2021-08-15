Scania’da yeni atama

CARMEDYA.COM – Scania’da Pazarlama Müdürlüğü görevine Levent Can Özokutucu atandı.

Özokutucu 1 Şubat 2021 tarihinden bu yana vekaleten sürdürdüğü Pazarlama Müdürlüğü görevine 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla asaleten atandı.

Özokutucu, 2011 yılında çalışmaya başladığı Doğuş Otomotiv’de 2014 yılından bu yana Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Yöneticisi görevini sürdürüyordu.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan Levent Can Özokutucu, ayrıca Harvard Business School’un sertifika programını da bitirdi.

Mesleği ile ilgili birçok ödülün yanısıra, tutkunu olduğu motorsporlarında da dereceleri bulunan, evli ve bir çocuk babası Levent Can Özokutucu, Almanca ve İngilizce biliyor.