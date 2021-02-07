BMW’nin en güçlü modeli M5 CS Türkiye’ye geliyor!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bugüne kadar ürettiği en güçlü ve performanslı seri üretim modeli olan Yeni BMW M5 CS’i, yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kısa zaman önce tanıtılan Yeni BMW M3 CS, BMW M4 CS ve BMW M2 CS’den sonra BMW M5 CS, M model ailesinin en tepe noktasında yerini almaya hazırlanıyor. BMW’nin sınırlı sayıda üreteceği Yeni BMW M5 CS modelinin, 4.4 litrelik TwinPower V8 motoru, 6000 devirde 635 bg güç ve 1800-5950 devir aralığında 750 Nm tork üreterek, modelin BMW M tarihindeki en güçlü araç olmasını sağlıyor.

Drivelogic sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 CS’in muazzam gücünü yola aktarmasında yardımcı olurken, saf sürüş performansı isteyenler içinse yalnızca arkadan itiş modu sunuyor.

Hafiflikten gelen güç

İncelikli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan hafif tasarım, Yeni BMW M5 CS’in, BMW M5 Competition’a göre yaklaşık 70 kilogram daha hafif olmasına imkan tanıyor. Yeni BMW M5 CS, düşük ağırlığı sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3 saniyede tamamlarken, elektronik olarak sınırlandırılan 305 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni BMW M5 CS’de kullanılan kaput, dış ayna kapakları, arka rüzgarlık, arka difüzör, M Power motor bölmesi kapağı ve susturucu, otomobilin performansını doğrudan etkileyen ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan karbon fiber takviyeli plastikten üretildi.

Ayrı ayrı yapılandırılabilen sürüş dinamikleri

Yeni BMW M5 CS, arzu edilen sürüş özelliklerinin seçilebilmesi için hem M xDrive sisteminin hem de tüm dinamik sürüş bileşenlerinin ayrı ayrı yapılandırılabilmesine olanak tanıyor. M xDrive sisteminin arka tekerleklere olan güç transferi, otomobile olağanüstü bir çeviklik katarken, güç dağılımı ise ön ve arka tekerlekler arasında değiştirebiliyor. Ayrıca, daha fazla sürüş özelliğinin seçilebilmesi için DSC sisteminin tepkileri ayarlanabiliyor.

Sürücüler, 4WD ve 4WD Sport’un yanı sıra arkadan çekiş için 2WD modu sayesinde seçim özgürlüğü sunan Yeni BMW M5, önceki nesillerde yer alan saf sürüş özelliklerinin tamamından faydalanılabilmesine imkan sağlıyor. Değişken Amortisör Kontrolü (VDC) sisteminde sunulan COMFORT, SPORT ve SPORT + modları sayesinde sürücüler, günlük kullanımdan, yüksek performanslı pist sürüşüne kadar birçok farklı sürüş seçeneğine sahip oluyor.

Heyecan verici tasarım

Karizmatik görünümlü “M5 CS” amblemleri, BMW Böbrek Izgara’sı, havalandırma kanalları ve bagaj kapağında yer alırken, 20 inçlik M alaşım jantlar ise Altın Bronz rengiyle modelin sportif tasarımını güçlendiriyor. BMW Laser farların L şeklindeki ışıkları, kısa huzme, uzun huzme veya karşılama ışığı açıldığında beyaz yerine sarı renkte yanarak yüksek performanslı GT yarış otomobillerine atıfta bulunuyor.

Yeni BMW M5 CS’in standart olarak sunulan özellikleri arasında, M’e özgü heyecan verici bir sesle motorun devirlenmesini sağlayan paslanmaz çelikten üretilmiş dört çıkışlı spor egzoz sistemi yer alıyor. Ayrıca kırmızı veya altın renginde tercih edilebilen kaliperlerle gelen M Karbon seramik frenler de yine standart olarak gelen özellikler arasında.

Yeni BMW M5 CS, üç farklı renk seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW M5 ve M5 Competition’da da sunulan Brands Hatch Grey M5 ailesinin ortak rengi olacak. Ayrıca, Yeni BMW M5 CS’e özel olarak BMW Individual mat kaplamasıyla, Frozen Brands Hatch Grey metalik ve Frozen Deep Green metalik renkleri de tercih edilebilecek.

Sürüş keyfini yükselten detaylar

Yeni BMW M5 CS’deki olağanüstü sürüş deneyiminin keyfini M Carbon koltuklarda oturan sürücü ve yolcular en üst seviyede yaşarken, siyah Merino deri kaplamalar Mugello Kırmızısı dekoratif dikişlere sahip. Ön koltuklar için aydınlatmalı M5 logoları içeren entegre koltuk başlıkları, efsanevi Nürburgring pistinin silüetini yansıtıyor. M Alcantara direksiyon simidinin üzerinde bulunan vites değiştirme kanatçıkları karbon fiberden üretilirken, direksiyon simidinin kollarında kullanılan siyah krom kaplamalar ise Yeni BMW M5 CS’in sıra dışı performansına vurgu yapıyor.

Yeni BMW M5’te kullanılan 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Yeni BMW M5 CS’de de yerini alıyor. Böylelikle sürücüler, BMW M xDrive dört tekerlekten çekişin birçok özelliğini kolaylıkla kullanabiliyor. M Modu düğmesini kullanılarak ROAD ve SPORT ayarları arasında hızlı bir geçiş yapılabiliyor. Bu özellik sayesinde M Modu düğmesine basılı tutup ardından merkezi ekrandaki komut istemini onaylanarak Yeni BMW M5 Competition’da olduğu gibi TRACK moduna hızlı bir geçiş yapılabiliyor.