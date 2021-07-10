Opet Fuchs’ta Özgür Canşe dönemi

CARMEDYA.COM – Opet Fuchs’ta 2005 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Murat Seyhan’ın ayrılmasının ardından Opet Yatırımlar ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Canşe, Opet Fuchs Genel Müdürü olarak atandı.

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Özgür Canşe, kariyerine Bateks’te Satış Mühendisi olarak başladı. 1998-2000 yılları arasında Saha Mühendisi olarak Mobil Oil Türk A.Ş – BP’de görev yapan Canşe ardından, Exxon Mobil’de Bölge Müdürü, BP Türkiye – Castrol’de Teknik Servisler Müdürü ve Satış Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Opet Madeni Yağlar’a Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yapan Canşe, 2007 yılında OPET Petrolcülük ailesine katıldı. Canşe, OPET Petrolcülük’te Madeni Yağ Satış Pazarlama Grup Müdürü, Satış Grup Müdürü, Satış Direktörü, Yatırımlar Direktörü, Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü ve son olarak Yatırımlar ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Özgür Canşe Opet Fuchs Genel Müdürü olarak yeni görevine 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.