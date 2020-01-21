Motosiklette en itibarlı marka Suzuki seçildi

CARMEDYA.COM – Suzuki, Marketing Türkiye ile Akademetre işbirliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” çerçevesinde Motosiklet Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırmasında yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her sene olduğu gibi bu yıl da halk jürisi tarafından seçildi. Bu kapsamda araştırma çerçevesince; 40 farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Ödüller Raffles İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Suzuki de bu yıl altıncısı düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nin motosiklet kategorisinde halk jürisi tarafından “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.