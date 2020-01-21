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Motosiklette en itibarlı marka Suzuki seçildi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, Marketing Türkiye ile Akademetre işbirliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” çerçevesinde Motosiklet Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırmasında yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her sene olduğu gibi bu yıl da halk jürisi tarafından seçildi. Bu kapsamda araştırma çerçevesince; 40 farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Ödüller Raffles İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Suzuki de bu yıl altıncısı düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nin motosiklet kategorisinde halk jürisi tarafından “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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