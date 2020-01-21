Subaru’dan Boeing’e 1000 Kanat

CARMEDYA.COM – Subaru’nun havacılık şirketi Aerospace Company, Boeing 787 Dreamliner jetlerinde kullanılan 1000’inci Orta Kanat kesitini Boeing firmasına teslim etti.

Teslimat, Subaru’nun Japonya Handa Tesisi’nde Boeing yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir törenle gerçekleştirildi.

Boeing 787 Dreamliner, birincil yapılarında karbon kompozit malzeme uygulanan dünyanın ilk jeti olma özelliğine sahip. 787 programının ilk günlerinden beri işbirliği içinde olan Subaru, karbon fiber bileşenli Orta Kanat kesitinin tasarımı ve üretimi ile birlikte Ana İniş Takımı Tekerlek Yuvalarının entegrasyonunu da üstleniyor. Orta Kanat kesiti, kanatların uçak gövdesine bağlandığı ve yakıtın bulunduğu bölüm olarak tanımlanıyor.

Subaru, 1000’inci üretimi gerçekleştirme başarısını, Boeing’e 10 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirdiği ilk Orta Kanat teslimatından 12 yıl ve 11 ay sonra gerçekleştirmiş oldu.

Teslimatı, Subaru’nun Japonya Handa Tesisi’nde Boeing yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir törenle gerçekleştirildi.

Subaru, Handa tesisinde Boeing 777 ve 777X orta kanat kesitlerini ile birlikte Japonya Savunma Bakanlığı için P-1 deniz devriye hava aracı ile kargo taşıma uçağı C-2’yi de geliştirip üretiyor.