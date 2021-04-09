Petrol Ofisi online staj programına ödül geldi

CARMEDYA.COM – Petrol Ofisi’nin, online staj programı ‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’, iş dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan MENA Stevie Awards’ta ödüle layık görüldü.

14 ana kategoride dağıtılan ödüllerde; Petrol Ofisi, online staj programı ‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’ ile ‘İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlama ve Uygulama İnovasyonu’ kategorisinde Bronz ödüle ulaştı. Kazananlar, 2 Haziran 2021 tarihinde online olarak düzenlenecek tören ile ödüllerini alacaklar.

Petrol Ofisi; pandemi sürecinde öğrencileri de düşünerek, staj programını online platforma taşımıştı. Online staj programı ile öğrenciler, sağlık endişesi taşımadan staj yapabilme fırsatı buldu. Gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunan bu 3 aylık programda stajyerler; Petrol Ofisi’nin zengin online eğitim platformu üzerinden, iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de çok yararlı eğitimlere eriştiler. Çeşitli projelerde görev alan öğrenciler, Petrol Ofisi çalışanlarından mentorluk ve İnsan Kaynakları uzmanlarından birebir destek alma fırsatı da buldular. Öğrencilerin yer aldığı kimi projeler bugün uygulamaya geçerken, bazı öğrenciler ise Petrol Ofisi’nde uzun döneme çevirdikleri stajlarını halen sürdürüyorlar.

“Gençlerimize değer yaratan ve sektörlere örnek olan programımız ödül ile taçlandı”

Petrol Ofisi olarak, hayata geçirdikleri online staj programının sektörde bir ilk olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CHRO’su Neslihan Yalçın, şunları söyledi: “2020 yılında pandemi nedeniyle uzaktan çalışma sürecine geçiş yaparken, o dönem ‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’ staj programımızın başvurusu da henüz sürmekteydi. Biz de staj programımızı iptal etmek, ertelemek ya da programın kapsamını daraltmak yerine gençlerimiz için yenilikçi bir çözüm sunmayı hedefledik. Bu çerçevede de, en önemli yetenek programlarımızdan biri olan ‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’ staj programımızı, pandemi sürecinin henüz başlarında ve hızlı bir şekilde online ortama taşıdık. Programımız, pandemi döneminde sektörümüzde tamamen dijitale taşınan ilk kapsamlı ve uzun dönemli staj programı oldu. Mevcut bir programın her boyutu ile bu kadar hızlı ve etkin bir şekilde dijital olarak dönüştürülebilmesi, farklı sektörlerden de birçok kurumun ilgisini çekti ve örnek oluşturdu. Sektör lideri olarak, iş dünyasına örnek olan bir proje ile bu prestijli ödülü almak, bizim için çok ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü MENA Stevie Awards ödülü ile kıymetli gençlerimiz için değer yaratan, sektöre ve birçok kuruma öncülük eden programımızı taçlandırmış olduk. Dolayısıyla gururluyuz ve attığımız her adımla ‘Gelişimin Öncüsü’ olmaya devam edeceğiz.”