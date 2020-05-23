Maserati efsane pilotunu MC20 prototipiyle anıyor!

CARMEDYA.COM – Maserati, merakla beklenen yeni nesil süper spor otomobili MC20 üzerindeki çalışmalarında sona yaklaşıyor.

2010 yılında MC12 ile kazandığı dünya şampiyonasının ardından yarış dünyasındaki iddiasını MC20 ile sürdürmek isteyen Maserati, bu yeni süper spor otomobilini Modena’daki Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretecek. MC20, aynı zamanda tamamı Maserati tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen yeni bir motora sahip ilk otomobil olması ile de önem arz ediyor.

Moss’un Maserati tutkusu!

Maserati, yeni otomobilinin prototipini geçtiğimiz Nisan ayında 90 yaşında hayata veda eden motor sporları dünyasının önemli ismi İngiliz Sir Stirling Moss’a ithaf etti. Pistlerde kullandığı Maserati modelleriyle dikkatleri üzerine toplayan Moss, katıldığı yarışlarda istikrarlı başarılar kazanan bir pilot olarak tarihe adını yazdırdı.

Sir Stirling Moss, yeni nesil MC20’ye ilham veren Maserati Eldorado’yu 1958 yılında Monza’daki “Trofeo dei due Mondi” yarışında kullandı. İngiliz yarışçının kullandığı Maserati modelleri arasında Tipo 60 Birdcage, Tipo 61 ve 300 S de yer alıyordu. Sir Stirling Moss, Formula 1 Grand Prix yarışlarında start aldığı 66 yarıştan 16’sında zafere ulaştı. Dünya şampiyonluğu olmamasına rağmen 4 şampiyonayı ikinci ve 3 şampiyonayı da üçüncü sırada tamamlayan Moss, bu sebepten ötürü “Taçsız Kral” unvanıyla da anıldı.

Moss, Grand Prix’in 1956 ve 57 sezonlarında ise “en sevdiği” olarak tanımladığı Maserati 250F ile oldukça başarılı sonuçlara imza attı. 13 Mayıs 1956 tarihinde 250F ile birlikte zorlu Monaco F1 Grand Prix’ini kazanan Sir Stirling Moss, zafer koleksiyonunda özel bir yere sahip olan bu yarışta, pistte atılan 100 tur boyunca liderliği bırakmadı. Sir Stirling Moss, 1956 sezonunda ve 1957 sezonunun bazı yarışlarında sık sık “en sevdiğim” olarak ifade ettiği Maserati 250F’i kullandı ve bu iki yıl zarfında sadece yine Maserati 250F kullanıcısı olan Arjantinli rakibi Juan Manuel Fangio tarafından geçildi. Dahası, Moss’un Arjantinli rakibi 1957 yılı şampiyonluğuna bir 250F ile ulaştı. Böylelikle Modenalı Maserati’nin üstünlüğü de bir kez daha tescil edilmiş oldu.