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Suzuki’den ödeme ertelemeli Swift kampanyası!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, Swift modelinde 5 bin TL takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında, otomatik şanzımanlı Swift modeli, 137 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı gibi avantajlarla otomobil severlere sunuluyor.

Suzuki’nin devreye aldığı online görüntülü görüşme hizmeti ve Suzuki’m Kapımda uygulaması sayesinde, otomobil alacaklar evlerinden hiç çıkmadan Suzuki sahibi olabiliyor. Tüm resmi işlemler kapıda gerçekleştiriliyor, araç çekici vasıtasıyla kapıya kadar getiriliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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