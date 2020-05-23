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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM -Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, yaşanan global salgın nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan bayrama özel bir film hazırladı.

Film, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’ın yeni açılan instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

Herkesin bayramını bayram yapan küçük anılarının izlendiği filmde “Sevdiklerimizle geçirilen her bayram bir anı bırakır” mesajına eski bayramların hikâyeleri üzerinden vurgu yapılıyor. Kalite ve konforu bir arada sunan ve özellikle geniş ailelerin tercihi Mercedes-Benz Vito ile geçirilen geçmiş bayramların anılarından görüntülerin de yer aldığı film “Bu bayram birlikte yollarda olamasak da, güzel anılar biriktirmeye devam ettiğimiz bir bayram olması dileğiyle…” temennisiyle sona eriyor.

Filmi izleyebileceğiniz sosyal medya kanalları;

https://www.instagram.com/mercedesbenzhafifticariarac/

www.facebook.com/mercedesbenzticari

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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