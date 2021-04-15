Volvo Cars’dan otonom araçlar için NVIDIA ile işbirliği

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, yeni nesil Volvo modellerinde otonom sürüşü geliştirmek için NVIDIA ile işbirliği yapıyor.

Otomobillerde NVIDIA DRIVE Orin™ çip-üzerinde-sistem (SoC) teknolojisi kullanılacak.

NVIDIA DRIVE Orin, otomotiv endüstrisi için lider bir yapay zeka hesaplama platformu olarak çalışıyor. Orin’de saniyede 254 tera (veya 254 trilyon) benzersiz işlem (TOPS) hacmi bulunuyor.

Volvo Cars gelecekte, SPA2 modüler araç mimarisine dayanan yeni nesil modellerinde NVIDIA DRIVE Orin’i kullanan, küresel ayak izine sahip ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Bu SoC’ye sahip ilk otomobil, gelecek yıl tanıtılacak olan yeni nesil Volvo XC90 olacak.

Volvo Cars Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henrik Green, “Mümkün olan en iyi Volvo’ları üretmek için dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla ortaklık kurmaya inanıyoruz. NVIDIA DRIVE Orin teknolojisinin yardımıyla, yeni nesil otomobillerimizde güvenliği bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz” dedi.

Volvo Cars’ın otonom sürüş bilgisayarı için NVIDIA DRIVE Orin’i kullanma planları, şirketin mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarına olan sarsılmaz bağlılığından kaynaklanıyor.

NVIDIA DRIVE Orin destekli bilgisayar, güvenli ve sürekli güncellenen, otonom sürüşü mümkün kılan önemli bir unsur. Hem şirket içinde üretilen hem de Volvo Cars’ın otonom sürüş yazılım geliştirme şirketi Zenseact tarafından geliştirilen bu yazılım, ayrıca direksiyon ve frenleme için geliştirilen yedekleme sistemleriyle de çalışacak.

NVIDIA DRIVE Orin tarafından sunulan ek bilgi işlem gücü ve grafik işleme, Volvo Cars’ın diğer teknoloji ortaklarından Luminar tarafından geliştirilen LiDAR teknolojisi gibi otonom sürüş için gereken gelişmiş sensör takımlarını mümkün kılıyor.

Volvo Cars’ın SPA2 mimarisi, üretimden itibaren otonom sürüş için donanıma hazır olarak sunulacak. Highway Pilot (Otoyol Pilotu) adı verilen denetimsiz otonom sürüş özelliği, bireysel coğrafi konumlar ve koşullar güvenli olduğu anda etkinleştirilecek.

Yapılan bu duyuru, Volvo Cars ve NVIDIA arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinde bir sonraki adımı temsil ediyor. Volvo Cars, 2018 yılında SPA2 tabanlı otomobillerinde ana bilgisayarlarda, NVIDIA DRIVE Xavier SoC teknolojisini kullanacağını duyurmuştu.

NVIDIA DRIVE Xavier destekli çekirdek bilgisayar, otomobil içindeki temel yazılım, enerji yönetimi ve sürücü yardımı gibi ana fonksiyonları yönetecek. Görme ve LiDAR gibi yoğun bilgi işlem gerektiren işlerde ve otonom sürüş için gereken yüksek güvenlik düzeyi gibi durumlarda NVIDIA DRIVE Orin destekli otonom sürüş bilgisayarı ile birlikte çalışacak.

Volvo Cars, daha güvenli, daha kişisel ve daha sürdürülebilir otomobiller sunmak için yeni nesil otomobillerinde bilgi işlem süreçlerini merkezileştiriyor. Ayrıca, şirketin her geçen gün otomobillerini daha da iyi hale getirmesine imkân sağlıyor.

Merkezi bir bilgi işlem mimarisine geçmek, birçok karmaşıklığı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Otomobilin etrafındaki bireysel özellikleri ve sistemleri kontrol eden birden fazla elektronik kontrol ünitesi yerine, yazılımların çoğu artık şirket içinde geliştiriliyor ve otomobildeki merkezi bir bilgisayarda saklanıyor. Bu durum ayrıca, kablosuz gelen güncellemeler sayesinde daha sık iyileştirme ve büyüme sağlıyor.

Volvo Cars’ın NVIDIA ile daha derin işbirliğinin mali koşulları ise taraflar arasındaki nihai müzakereye tabi.