İlk sürüş: Makyajlı Peugeot 2008 ve 508

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun yeni marka logosu ve tasarım çizgisiyle makyajladığı 2008 ve 508 modelleriyle Bodrum’da gerçekleşen lansman kapsamında buluştuk.

Ocak-Eylül 2023 döneminde, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artıran Peugeot, toplam SUV pazarındaki iddiasına ek olarak B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008’i de güncelleyerek, liderliğini sürdürmeyi planlıyor.

Ağustos ayında benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle, ALLURE ve GT donanımıyla satışa sunulan 2008’e geçtiğimiz günlerde 1 milyon 340 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip ACTIVE PRIME donanımı da eklendi. Güncellenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle yaz aylarında Türkiye’de satılmaya başlanan, Peugeot’nun D Segmenti’ndeki modeli 508 de 1.5 litrelik BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla, 1 milyon 770 bin TL’lik özel lansman fiyatlarından yeni sahipleriyle buluşuyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

Lansman kapsamında modellerle ilgili açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yıl sonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, Peugeot Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeni Peugeot modellerinin de etkisiyle hedeflerini revize ettiklerine de değinen Gülin Reyhanoğlu; “2023 başlarken, Peugeot olarak SUV lideri olacağız demiştik. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. Ticari araçta atağımız devam edecek; İki yerli markanın ardından üçüncü marka olacağız demiştik. Eylül sonu itibariyle iki yerli üretim yapan markanın arkasından üçüncüyüz. Bayilerimizin desteği ve müşterilerimizin güveniyle, koyduğumuz bütün hedeflere üçüncü çeyrek sonu itibariyle ulaşmış durumdayız. Hedefler sadece performans hedefleri değil, yaptırdığımız marka araştırmalarında da markamızın müşterilerimiz tarafından çok pozitif algılandığını görüyoruz. Bu anlamda da marka hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Peugeot’nun, Türkiye tarihindeki en yüksek satış adetine imza atabilme rekorunu, 2023’ün ilk 9 ay sonunda kırdık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

2008 ile B-SUV’deki liderlik sürdürülüyor

Peugeot 2008 ve 508 ile ilgili olarak da Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “B-SUV segmentini hemen her ay liderlik koltuğunda tamamladığımız, sadece yeni modele geçiş dönemde birinci olamadığımız ancak yine de podyumda yer aldığımız 2008 modelimizi yenilediğimiz gibi, Eylül 2023’te yine olmamız gereken yere geri döndük. Yeni 2008 ile pekişen ay bazındaki liderliğimizi yıl sonuna kadar sürdürerek, 2023 B-SUV segment liderliğini hedefliyoruz. Markamızın koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirmemizde yeni 2008’in çok büyük bir katkısı var. Diğer SUV modellerimiz 3008, 5008 ve 408’in de, segmentlerinde gösterdikleri üstün başarılarla, 2023 yılını Peugeot olarak toplam SUV’de lider olarak kapatmayı hedefliyoruz. Mart ayında 5.000 adet hedefle yollara çıkardığımız 408 modelimizin satışları 6.800 adedi aşınca, yıl sonuna hedefimizi 8.500 adede revize ettik. Yeni 508 de D segmentinde piyasaya sunduğumuz ve kendi müşteri kitlesi olan bir modelimiz. Yeni 508’i hem filo tarafında hem de perakende tarafında müşteri kitlesiyle buluşturduk” dedi.

Peugeot 2008

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.

Peugeot 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.

PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

Kompakt boyutlar ve geniş bagaj hacmi

İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen yeni Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.

SUV tasarımı

Güncel 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki Peugeot yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

2008, 508 modelinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, güncel 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008’in öz güvenli kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, FULL LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

Peugeot 2008’in lansman rengi olarak modern Selenyum Gri’nin seçilmiş olması dikkat çeken detayların başında geliyor. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz ise yeni 2008’in güçlü tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonları, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Yeni 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

Peugeot i-Cockpit

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip.

Makyajlı 2008’in ALLURE ve GT versiyonlarındaki 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Tüm yeni 2008’lerde 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu yeni HD teknolojili ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarına ulaşılmada veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi, telefon gibi kontrol işlevlerini de barındırıyor. Yeni 2008 GT’nin iç mekânı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. Yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan zarif e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

B-SUV’de bir başarı hikayesi

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor. Peugeot 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.

Peugeot 508

Türkiye’de sedan karoserinde, yeni bir dinamik ve sportif silüet sunan 508, Peugeot ürün gamındaki tepe noktasındaki konumunu koruyor. Ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, markanın yeni logosu da ön cepheye farklı bir boyut kazandırıyor. 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. Güncel 508, iç mekânda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

Güncel 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. Modelde ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor. Yeni Peugeot logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve silüete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.

Elmas kesim jantlar

Yandan bakıldığında 508’in canlı ve dinamik görünümünü, ALLURE donanımında 18 inç çapında EPHERRA, GT donanımındaysa 19 inçlik AUGUSTA alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Çift tonlu elmas kesimli alaşım jantların, bijonları tamamen gizleyen, Peugeot logolu özel kapaklar sayesinde tasarım bütünlüğü sağlanıyor. Peugeot 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri rengiyle daha modern görünüyor.

Arkada tasarımda yeni ışık imzası

Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı. Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu Bazalt Grisi Peugeot yazısı ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor. Peugeot 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor.

İç mekan

Güncel 508’deki Peugeot i-Cockpit daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. 508’ler, sürüş keyfi ve konforu açısından Peugeot’nun gelmiş olduğu en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Modelde ayrıca sürüş destek sistemleri de öne çıkıyor.

Gece Görüşü: Geceleri uzun far menziline girmeden veya görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda sürücünün ideal şekilde tepki verebilmesi için, ‘Gece Görüş’ün kızılötesi kamerası 15 ila 200 metre mesafede yaya veya hayvanları tespit ederek sürücüyü uyarıyor.

Yarı Otonom Sürüş Seviye 2: Dur Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve Şeritte Kalma Asistanı’ndan oluşan sistem, 0 km/s’den itibaren kullanım özellikleriyle konfor sağlıyor.

HD Kameralar: ALLURE’da 2 kamera ile 180 derece, GT donanımında ise 4 kamera ile 360 derecelik görüş desteği ve park yardımı sağlanıyor.

Kabin içindeki en güçlü unsurlardan biri olan Peugeot i-Cockpit, 10 yıldır her yeni nesille gelişiyor ve modernleşiyor. Kompakt direksiyon, tipik bir Peugeot i-Cockpit özelliği çeviklik ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyon simidinin ortasında yeni logo yer alıyor. Ayrıca multimedya sistemi (Ses kaynakları, telefon) ile ses seviyesi ve ses kontrolü butonlarını barındırıyor. Direksiyonun hemen üzerinde, göz hizasında yer alan dijital gösterge, 12.3 inçlik bir ekrana sahip. Direksiyon kumandalarıyla değiştirilebilen yeni ekran modlarıyla (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Yardımcıları Enerji Akışı vb.) dijital ekran tamamen özelleştirilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

Ön konsolun ortasında, hafif sürücüye dönük, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor ve yolcunun gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan sürüş ergonomisini optimize ediyor. Orta ekranın altında ana menüye, klima ayarlarına, uygulamalara, sürüş yardımcılarına, telefona, medyaya ve araç ayarlarına kısa yollar sağlayan piyano tuşları yer alıyor. Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.

Bilgi-Eğlence sistemindeki yenilikler

Peugeot 508, günlük kullanıma uyumlu, bağlantılı, ergonomik bir deneyim sunuyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, her sürücünün becerilerine ve isteklerine uygun akıllı telefon ve otomobil dünyalarının en iyisini sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor ve koruyabiliyor. Sistemde en fazla 8 farklı profil saklanabiliyor. Yansıtma özelliği, akıllı telefonu bilgi-eğlence sistemine kablosuz (Wi-Fi teknolojisi) bağlıyor. Aynı anda iki telefon, Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Ön kol dayamanın altında 2 adet USB-C ve arka koltuklar için 2 adet USB-A olmak üzere 4 USB girişi, bağlantı seçeneklerini tamamlıyor.

10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, “Ana Sayfa” piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor. Peugeot i-Connect Advanced, güçlü ve verimli bir navigasyon ile donatılıyor. Optimum okunabilirlik için harita tam ekran görüntülenebiliyor. Sistem kablosuz, yani doğrudan operatör ağı verisi üzerinden güncelleniyor.

Zengin donanım kombinasyonu

ALLURE ve GT donanım paketlerinde tercih edilebilen Peugeot 508’de çok kapsamlı konfor ve güvenlik teknoloji standart olarak sunuluyor.

ALLURE donanımda, Anahtarsız Giriş Ve Çalıştırma Sistemi, Ön-Arka Park Sensörü, Yan Sensörler, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Güvenlik Plus Paketi (Otomatik Acil Durum Fren Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı, 3. Seviye Sürücü Dikkat Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hız Limiti Tanıma Ve Önerme, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi), Peugeot i-Cockpit® (Kişiselleştirilebilir Dijital Ön Gösterge Paneli Ve Kompakt Çok Fonksiyonlu Direksiyon), Peugeot i-Connect® Advanced (10 inçlik HD Kişiselleştirilebilir Dokunmatik Ekran, 3D Navigasyon, E-call), “Peugeot Matrix LED Teknolojili” Ön Farlar, Farların Altında Yer Alan 3 Pençeli LED Gündüz Farları, Visiopark 1 (180 derecelik HD Geri Görüş Arka Kamerası), 18 inçlik “Epherra” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Hırsızlık Korumalı Şifreli Bijonlar, Karartılmış Arka Camlar, “Quartz” Dikişli, Yarı Deri ”Falgo” Kumaş Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar sunulurken; GT donanımda bunlara, Sürüş Destek Plus Paketi (Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlama Asistanı), Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Visiopark 2 (4 kamera ile 360 derece Park Desteği), Ön Kapı Panelleri, Orta Konsolda Ve Bardak Tutucularda Mavi Ambiyans Aydınlatması, Parlak Siyah Alt Izgara Şeridi, 19 inçlik “AUGUSTA” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Alüminyum Pedallar Ve Ayak Dayaması, “Aikinite” Dikiş Detaylı Ön Panel Ve Orta Konsol Kaplamaları, “Aikinite Dikiş Detaylı Ön Ve Arka Paspaslar, Siyah “Peugeot” Yazılı Alüminyum Ön Kapı Eşiği Kaplaması, Yeni “GT” Logolu, Delikli Deri Direksiyon Simidi, Night Vision, “Aikinite” Dikiş Detaylı Yarı Deri Alcantara® Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar ekleniyor.

Panoramik Açılır Cam Tavan ALLURE donanımında opsiyonel olarak sunulurken GT donanımında standart olarak sunuluyor. GT donanımında ayrıca Mistral Executive İç Mekân opsiyonu da sunuluyor. Bu kapsamda; Mistral “Nappa” Deri Koltuk Döşemesi ve “Zebrano” Ahşap İç Süslemeler, Sürücü İçin 2 Adet Ön Ayarlı, 8 Yollu Elektrik Kumandalı, AGR Onaylı Sürücü ve Yolcu Koltukları, Çok Noktadan Masaj Yapma Sistemli, Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları ile yeni Peugeot 508 GT daha da kişiselleştirilebiliyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Peugeot Türkiye

Mekan: Bodrum – Muğla