NSU Prinz’den tırmanma şampiyonluğuna Audi’nin sportif bir evrimi

CARMEDYA.COM – Audi Tradition, NSU yıldönümü serisinin 8. bölümünde, NSU tarihinin sportif bölümünün kapılarını aralıyor.

1960’larda ve 1970’lerde Neckarsulm merkezli şirket, sporun yanı sıra günlük kullanım için de küçük ama güçlü otomobiller üretiyordu. İlk olarak NSU Prinz 1000, ardından NSU TT ve NSU TTS yollara çıktı.

NSU, 1963 IAA’da birkaç yeni modeli tanıttı. Bunlardan biri NSU/Wankel Spider idi. Bir diğeri ise NSU Prinz 1000. Küçük ve eğlenceli otomobil, üstün güç-ağırlık oranı ile sınıfında benzeri görülmemiş bir yol tutuşu sundu ve hem medya hem de halk tarafından beğeniyle karşılandı. Modern dört silindirli motorlara sahip yeni seri, NSU’nun orta boy segmente girişini simgeliyordu. NSU otomobillerine, özellikle de hayranlar tarafından sevgiyle “Tausender” (binlik) olarak adlandırılan yeni modele talep inanılmaz arttı. Elbette Neckarsulm fabrikası da yoğun taleple karşı karşıya kaldı. NSU, 10.000 metrekarelik bir alanda altı montaj hattına yetecek alana sahip yeni bir fabrika kurdu. İlk Prinz modelleri 1964 yılının Nisan ayı başlarında banttan çıktı ve ayın sonuna gelindiğinde Almanya’nın her yerinden NSU bayileri Neckarsulm’dan toplam 1.150 NSU Prinz 1000 sipariş etmişti. Neckarsulm merkezli şirket, 1964’ten 1972’ye kadar toplamda yaklaşık 195.000 Prinz 1000 L ve S ve NSU 1000 C modelinin yanı sıra 11.500 NSU Prinz 1000 TT daha üretti.

Sportif NSU Prinz 1000 ve Siegfried Spiess’in galibiyet serisi

NSU Prinz 1000, model versiyonuna bağlı olarak standart 40 veya 43 PS motorla sunuldu. Optimize edilen eksantrik mili, Weber karbüratörleri, yarış egzozu ve alçaltılmış süspansiyon gibi modifikasyonlar, sadece 650 kg ağırlığındaki araca 150 km/s’lik maksimum hız kazandırdı ve bu da onu pistte ve o zamanlar popüler olan tırmanma yarışlarında rekabetçi hale getirdi. O zamanlar motor uzmanı ve tuningci olarak adını yeni duyurmaya başlayan Siegfried Spiess, işte böyle bir Prinz 1000’de tüm sınıflarda 1965 Alman GT Bergmeister (tırmanma şampiyonu) oldu. Spiess, on bir yarıştan sekizini birinci, üçünü ise ikinci olarak tamamladı. Ayrıca aynı yıl Tour d’Europe’da sınıf birinciliği ve 10.000 Viraj Rallisi olarak bilinen Korsika Rallisi’nde genel klasmanda zafere ulaştı. Babasının istediğini yapsaydı Spiess bir işe girmiş olmalıydı. Ancak Spiess hiçbir zaman kendini iş insanı olarak görmedi ve bunun yerine tulum giyip ailesinin Stuttgart’taki NSU bayisinin atölyesinde yardım etti. Spiess’in galibiyet serisi dikkat çekti. Tırmanmada da dört şampiyonluk kazandıktan sonra kendi NSU TT’si ile yarış pistine çıktı. Spiess, 1971 yılında pilotluk kariyerine son verdi. Ancak yarışlardan edindiği değerli bilgileri hem seriye hem de diğer NSU spor zaferlerine aktarmaya devam etti.

NSU TT: Alman tırmanmada başarılı bir Alman arabası

NSU, 1967 yılında ürün gamına iki spor versiyon ekledi: NSU Prinz TT ve daha da güçlü olan NSU Prinz TTS. Standart 65 PS güce sahip NSU TT, 1967 ile 1972 yılları arasında üretildi. TT ve TTS olmak üzere her iki NSU spor sedan; arkada hava soğutmalı dört silindirli motorla donatılmıştı. Her ikisinin de mükemmel bir güç-ağırlık oranı vardı ve bu da onlara motorsporlarında zaferler getiriyordu. TT’nin ilk yılı olan 1967’de Günther Irmscher, NSU TT ile Tour d’Europe’u kazanırken, ertesi yıl Bill Allen Güney Pasifik’te Amerika şampiyonu oldu. NSU, TTS’i hafif negatif ile nötr arasına bir kamber ile ayarladı, ayrıca spor amortisörler de taktı. Daha fazla sportiflik isteyen müşteriler “Hız Kiti” adı verilen seti sipariş edebiliyordu. Ancak bu kitle donatılan otomobiller sadece yarış pistinde kullanılabiliyordu. Neckarsulm merkezli şirket, 1967 ile 1971 yılları arasında 1.000 cc hacimli ve 70 PS 2.400 adet standart TTS üretti. Toplamda yaklaşık 50.000 NSU TT banttan çıktı. Bu güçlü temsilci artık AUDI AG’nin tarihi NSU TT Jägermeister araç koleksiyonunun bir parçası. Daha büyük hacim, 1.300 Weber karbüratör ile emme manifoldu, çift ateşlemesi ve daha geniş emme ve egzoz kanallarıyla otomobil, özellikle motorsporlarına uygundu. Bu özellikler araca 7.800 d/d’de 130 PS güç ve 190 km/s maksimum hız sağlıyordu.

Latince atasözü “nomen est omen” (isim bir işarettir) Wilhelm “Willi” Bergmeister için de geçerliydi. Bergmeister Almanca’da tırmanma şampiyonu anlamına geliyordu. Langenfeld doğumlu Wilhelm, NSU ve daha sonra Audi bayisi sahibiydi. 1968’den beri motorsporlarında aktifti ve 1970’lerden itibaren Almanya yarış sahnesinin demirbaşıydı. NSU TT ile 1974 yılında “NSU TT Jägermeister” tırmanmada tarih yazdı Almanya Tırmanma Şampiyonasını kazandı. Manşetler “Bergmeister, Bergmeister oluyor.” şeklinde kutladı bu başarıyı. Daha sonra pist yarışlarına geçti. 1978’den itibaren Avrupa Binek Araç Şampiyonası’na odaklandı ve burada 1979’da ikinci oldu. Ayrıca Audi 80 GLE ile 1980 Avrupa şampiyonu oldu.

NSU TT, 1970’lerin ortalarına kadar ulusal tırmanma yarışlarının en başarılı Alman otomobiliydi. Bir yarış otomobili olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’da toplam 29 ulusal şampiyonluk kazandı. Motorsporlarında elde etiği bu zaferler elbette iyi bir reklam anlamına da geliyordu. Örneğin NSU TT, Neckarsulm tarafından “santim santim safkan bir spor otomobil” olarak tanıtıldı, NSU TTS “yarışların sürekli konuğu” ve “kötü şöhretli sınıfın galibi” olarak pazarlandı.