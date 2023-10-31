Voyah Dream Türkiye yollarına çıkıyor

CARMEDYA.COM – Voyah’ın amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream için ön siparişler kasım ayında alınmaya başlanıyor.

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah’ın amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream, Türkiye’de 35 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesiyle faaliyet gösteren Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından satışa sunulacak.

Çin’de ön siparişe açıldığı gün 4 bin adetten fazla sipariş alan Voyah Dream’in, Marcar tarafından Türkiye’deki ön sipariş alımlarının kasım ayından itibaren başlatılması planlanıyor.

Kasım ayından itibaren ön sipariş alımına başlanması ve 2024 itibarıyla teslimatları planlanan tamamen elektrikli Voyah Dream, 7 koltuklu oturma düzenine sahip lüks iç mekana sahip. 435 HP güç ve 620 Nm tork değerlerine sahip çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlağındaki Voyah Dream’in 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s’de elektronik olarak sınırlandırılmış durumda. Voyah Dream’in bataryalarının hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 36 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine gelebilmesi ve 480 km menzil sunabilmesi, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde de aracın tercih edilebilmesine olanak sağlıyor.

Voyah Dream, tamamen elektrikli performansını dikkat çeken bir tasarımla yollara yansıtıyor. 5315 mm’lik uzunluk, 1985 mm’lik genişlik ve 1800 mm’lik yüksekliğe sahip modelin 3200 mm’lik dingil mesafesi, geniş iç mekana dair ipuçlarını veriyor. 150 mm’lik taban yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik ve olası engellerin kolaylıkla aşılması arasında optimum denge yakalanırken, 20 inçlik alaşım jantlarla heybetli tasarım pekiştiriliyor.

Snow White, Star Night, Raising Purple ve Sun Gold adındaki 4 farklı gövde rengi seçeneği, Cotton Beige ve Camel Brown iç dekorasyon temalarıyla eşleştiriliyor. Aydınlatmalı Voyah logosu ve LED teknoloji farları destekleyen ışık dekorlarıyla bezeli ön tasarımda büyük krom ızgara, heybetli ifadeyi vurguluyor. Kapıların alt bölümleri, cam çerçeveleri ve arkadaki stopları daha da vurgulu hale getiren krom dekorlar ile kalite algısı daha da artırılıyor.

İç mekan

Voyah Dream, 2+2+3 kişilik oturma düzeniyle yollara çıkıyor. Geleneksel açılan ön kapılar ve elektrikli kızaklı arka kapılardan adım atılan iç mekanda, tamamı çevre dostu deri döşemeyle kaplanan koltuklarda ikinci ve üçüncü sırasındakiler için de özel bardaklıklar unutulmamış. 12 yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğunda, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları yer alıyor. 6 yönde ayarlanabilen ön yolcu koltuğu ve 10 farklı şekilde elektrikli olarak düzenlenebilen ikinci sıra koltuklarda da ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları sunuluyor. 2 adet bağımsız, yatar poziyona da getirilebilen ikinci sıra koltuklarda ayrıca katlanabilen masalar sunuluyor. 64 farklı renkteki ortam aydınlatması ve Dynaudio imzalı müzik sistemiyle yolcularına hem görsel hem de işitsel duyularla zengin bir deneyim yaşatıyor.

Voyah Dream’in hem önde hem de arkadaki cam tavanı iç mekanın aydınlık ve ferah yapısını destekliyor. Öndeki cam tavan, ön koltukları kapsayacak bir alanı aydınlatırken, elektrikli olarak açılıp-kapatılabiliyor ve iç mekan izole edilmek istendiğinde perde ile örtülebiliyor. Arka bölümdeki cam tavan ise elektrikli perde ile iç mekân atmosferinin değiştirilebilmesini sağlıyor.

Elektrikli bagaj kapağının yukarıya doğru açılmasıyla ulaşılan bagaj, standart konumda 427 litrelik bir alan sunuyor. Bagaj hacmi sadece üçüncü sıra koltukların yatırılmasıyla 2680 litreye ulaştırılabiliyor. Bu sayede 20 inçlik büyük boy bavullardan 8 adedi, aynı anda taşınabiliyor.

Toplamda 7 kişilik konfigürasyon yapılabilen iç mekanda Voyah’ın en yeni teknolojik donanımlarıyla lüks deneyimi yaşanıyor. Qualcomm 8155 çip tabanlı işletim sistemini barındıran teknolojik kokpit, 3 farklı ekranı barındıran, toplamda 1.4 metre genişliğindeki kenarlıksız tasarımıyla etkileyici bir görünüm sağlıyor. 360 derecelik görüş sistemini barındıran park yardımcısı, Otomatik Park Asistanı (APA), Uzaktan Park Asistanı (RPA) ve L2+ Akıllı Sürüş Asistanı gibi sistemler bu alanlardan takip edilebiliyor. Voyah Dream’de yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri dâhil olmak üzere 25 farklı destek sistem teknolojisi sayesinde güvenli, konforlu ve huzurlu yolculuklar gerçekleştirilebiliyor.

Spor otomobil performansı

Performans verileriyle dikkat çeken model, tamamen elektrikli altyapısıyla hem sessiz hem de pürüzsüz bir yolculuk deneyimi sunuyor. 108.73 kWs’lik batarya paketi ve çift motoru sayesinde, tek oranlı otomatik şanzıman üzerinden tork yönlendirmeli dört tekerlekten çekişli olan Voyah Dream, 5.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum 200 km/s’ye ulaşabiliyor. WLTC normalarına göre 480 km elektrikli menzil sunabilen ultra lüks MPV’nin her bir motoru 160 kW güç ve 310 Nm tork değerini barındırıyor. Voyah Dream’in toplam sistem gücü 320 kW (435 HP) ve torku 620 Nm’yi buluyor.

Hızlı şarj istasyonlarında bataryalar, yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine yaklaşık 36 dakikada doldurulabilirken, 11 kW’lik AC şarj alımı üzerinden yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj süresi ise yaklaşık 12 saatte tamamlanabiliyor. Ortalama tüketim değeri ise 20,0 kWh/100 km olarak açıklanıyor. Voyah Dream’in bataryaları için 8 yıl/160.000 km garanti sunuluyor.

Voyah Dream’in 2.692 kilogramlık boş ağırlığı ve 525 kilogramlık taşıma kapasitesine ek olarak yaklaşık 1.2 tonluk römork çekme kapasitesi de sunuluyor. Önde, yüksekliği ayarlanabilen, sertlik ya da yumuşaklık ayarlı, havalı, çift kollu bağımsız süspansiyon ve ayarlanabilir amortisörler kullanılan Voyah Dream’in arkasındaki 5 kollu bağımsız süspansiyonlarda da havalı, yükseklik, sertlik ya da yumuşaklık ayarlarıyla ayarlanabilir amortisörlere yer veriliyor. Gelişmiş süspansiyon sistemindeki “Akıllı Sönümlendirme Kontrolü” sayesinde yoldan gelen darbeler hiçbir şekilde yolculara yansıtılmıyor.

Zengin donanım

Voyah Dream, zengin donanım listesiyle de dikkat çekiyor. Dört tekerlekte hava kanallı diskler kullanılan fren sistemi, ABS, EBD, EBA, BAS, BA ve EVA teknolojileriyle destekleniyor. ESP/ESC’yi barındıran sürüş ve destekleri, ASR, TCS, TRC, ATC ile pekiştiriliyor. Voyah Dream’de, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuluyor. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Dream, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor.

Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımında Otomatik Frenlemeli Sistem, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyar Sistemi, 360° Surround Kameralar, Otomatik Park Asistanı, Gece Görüş Sistemi Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA), Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW), Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Lastik Basıncı İzleme Sistemi, Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı, FCW önden çarpışma uyarı sistemi, RCW arkadan çarpışma uyarısı, FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı, RCTA geri vites uyarı sistemi, DOW açık kapı uyarı sistemi, LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi, LCA şerit değiştirme uyarısı, BSD kör nokta tespit sistemi, Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı, AVM 360° panoramik video sistemi, Bekçi modu, ISA hız sınırı tanımlama sistemi, TJA trafik sıkışıklığı yardımı, HWA otoyol yardımı, ICA akıllı seyir asistanı, AEB otomatik fren sistemi, LCC şerit merkezleme sistemi, ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir, F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi yer alıyor.

Sağlıklı hava kalitesi ve müzik sistemi

Voyah Dream’deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındeki hava kalitesine göre iç mekan sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor.

Marcar tarafından sıfır km olarak satılan tüm Voyah Free ve Dream modelleri 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahipken, yol yardımı ve hasar destek hattı ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor.