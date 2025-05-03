Yenilenen Citroen C5 Aircross için geri sayım başladı



CARMEDYA.COM – Citroen, yeni Stellantis STLA Medium platformundan yararlanan ve daha fazla kullanım alanı ile güvenlik özellikleri sunan ikinci nesil C5 Aircross’u tanıttı.

2025 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulmaya başlayacak model, ilk kez 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan C5 Aircross Concept’in tüm vaatlerini yerine getiriyor.

Yeni C5 Aircross, Citroen Matrix LED farlar veya Pack Drive Assist 2.0 gibi konforlu sürüş destek sistemleri sayesinde daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor. Akıllı tasarımı, yaşama alanından hiçbir kayıp yaşamadan farklı bataryaların yerleştirilmesine olanak tanırken, çapı 740 mm ile 20 inçe kadar büyük jantlara olanak sağlıyor. STLA Medium platformu müşterilere çok sayıda sürüş yardımcısı dışında sürüşü daha eğlenceli ve stressiz hale getiren en güncel bağlantı ve bilgi-eğlence arayüzleri de sunuyor. Model, Fransa’da geliştirildi ve Citroen’in Rennes fabrikasında üretiliyor.

Geniş gövde orantıları

Yeni C5 Aircross, köşeli hatlarıyla öne çıkıyor. Modelin her parçası hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarlanmış. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross’un yüksekliği 1,66 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve bu arada 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Önceki nesilde 0,84 olan SCX değeri, 0,75 ile önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve önceki nesille kıyaslandığında otoyolda 30 kilometrenin üzerinde ek bir elektrikli menzil anlamına geliyor. Citroen, Stellantis STLA-Medium platformun kazanımları sayesinde yeni C5 Aircross daha iyi bir denge kazanırken, aynı zamanda cömert boyutlar ortaya koyuyor: 4652 mm uzunluk (+150 mm) ve 1902 mm genişlik. Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 60 mm artarak 2784 mm’ye ulaşıyor. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform tasarım açısından Citroen’de bir ilk olan 20 inçe kadar jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. Modelde renkli klipsler yer alıyor ve bunlar en güncel Citroen modellerinin tasarım imzası niteliğinde.

Kanepe tasarımı ve gelişmiş ambiyans aydınlatması

C5 Aircross’un iç mekanı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroen’in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlanmış. Citroen’in kanepe tasarımı, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan kaliteli bir köpük malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli noktalar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renkli klipsleri anımsatıyor.

Yeni Citroen Advanced Comfort koltuklar, C5 Aircross’taki konforun en önemli unsurların biri. Citroen araştırmalarının ve diğer Citroen modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross’taki Citroen Advanced Comfort koltuklar, üst düzey konfor seviyesi sunuyor. 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevine sahip. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroen Advanced Comfort’un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli köpükle donatılan koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21 ile 33 arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.

Stellantis’in en büyük HD merkezi ekranı

Yeni Citroen C5 Aircross, Stellantis’in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. Ekran, hafif ve dikey tasarımıyla ön konsolun önünde havada duruyor ve tek bir hareketle alçalarak orta konsola kusursuz bir şekilde bağlanıyor. Model, bağlantılı 3 boyutlu navigasyon ve eksiksiz bir ses sistemi de dahil olmak üzere en güncel Citroen bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılmış. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu kolayca gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. 15W kablosuz şarj optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. Hello Citroen ses tanıma sistemi, iç mekan sıcaklığını ayarlamak, navigasyon sistemini kayıtlı bir varış noktasına yönlendirmek, kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek, arama yapmak ve çok daha fazlası için doğal dilde sesli komutlar kullanıyor. Buna ek olarak, Yeni C5 Aircross, bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre olan OpenAI’nin ChatGPT özelliğini de içeriyor. Yeni C5 Aircross, daha güvenli sürüş için daha iyi görüş sunuyor. 10 inçlik Gelişmiş Göz Hizası Ekranı’nın yüksekliği ayarlanabiliyor ve sürücünün tercih ettiği bilgileri gösterecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. Citroen Matrix LED farlar ise hem sürücü, hem de trafikteki diğer sürücüler için kolaylık sağlıyor. Ayrıca gelişmiş Citroen Matrix LED sistemi yol işaretlerini algılıyor ve algıladığında ışığın yoğunluğunu azaltarak sürücünün far yansıması nedeniyle gözlerinin kamaşmasını önlüyor.

Yeni C5 Aircross, 2,78 metre aks mesafesi sayesinde geniş bir iç mekan sunuyor ve mevcut versiyonuna kıyasla önemli bir iyileştirme gösteriyor. Hem ön hem de arkada oturan yolcular, geniş panoramik cam tavanın (1.069 x 720 mm) sağladığı ferah ve aydınlık ortamın keyfini sürebiliyor. Verimli tasarım ve Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde çok enerjili bir konsept ile yollara çıkan yeni C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre arka koltuklar katlandığında ise 1668 litre seviyesinde çok geniş bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircross, eller serbest açma ve kapama özelliğine sahip elektrikli bir bagaj kapağı ile donatılabiliyor. Bagaj zemini 75 litre depolama alanı oluşturacak şekilde iki farklı yüksekliğe ayarlanabiliyor. Ek depolama alanlarının hacmi 40 litreye ulaşıyor.

Yeni C5 Aircross’un teknolojik özelliklerini Citroen’in en ileri sürüş ve park destek sistemleri tamamlıyor. Örneğin, Sürüş Asistanı 2.0 paketi, Seviye 2 otonom sürüşü etkinleştirerek gelişmiş sürüş konforu ve güvenliği sunuyor. Sistemde Yarı Otomatik Şerit Değiştirme, Arka Trafik Uyarısı, Sürücü Gözetim Kamerası ve Genişletilmiş Kör Nokta Algılama gibi yazılım ve donanımlar yer alıyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak VisioPark veya VisioPark 360 devreye giriyor. VisioPark, 8 engel sensörüne ek olarak, geri vites devreye girer girmez etkinleştirilen bir kameradan oluşuyor.

C5 Aircross Hybrid 145 HP

Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde 950 kilometrenin üzerinde uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50’ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektromotorla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor.

Elektromotor doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor. Sabit hızlarda, iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilindeelektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145’e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.

C5 Aircross Hybrid Şarj Edilebilir 195 versiyonu ise ortalama 86 kilometre elektrikli menzil sunuyor. Bu önceki C5 Aircross’tan yüzde 33 daha fazla olup şehir içinde 100 kilometrenin üzerinde bir menzil anlamına geliyor. 55 litre hacimli yakıt deposu, yüzde 28 artışla, otoyolda toplam 650 kilometre menzil sağlıyor. Yeni C5 Aircross’un şarj edilebilir hibrit teknolojisi, 150 HP (110 kW) 4 silindirli 1,6 litre turbo motoru, araç zeminin altında bulunan 21 kWsa batarya ile beslenen 92 kW (125 HP) elektromotoru birleştirerek 195 bhp (143 kW) birleşik bir güç üretiyor. Elektromotor doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. Aracın şarj süreci de oldukça hızlı: 7,4 kW duvar tipi şarj ünitesinde standart 3,7 kW entegre şarj cihazıyla 0’dan %100’e şarj etmek için 5 saat 15 dakika yetiyor. İsteğe bağlı 7,4 kW entegre şarj cihazıyla ise sadece 2 saat 55 dakika sürüyor.

Sadece elektrikle 680 kilometre menzil

Citroen, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni e-C5 Aircross, iki farklı tamamen elektrikli motorla sunuluyor:

210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 520 kilometre menzil sunuyor ve dengeli ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlıyor. Aracın yüzde 20’den yüzde 80’e şarj süresiyse 7,4 kW tek fazlı bir duvar kutusu ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar kutusu ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika olarak gerçekleşiyor.

230 HP/170 kW motor ve 97 kWsa batarya ile 680 kilometre menzil ve uzun mesafeli yolculuklara uyarlanmış bir yapı sunuyor. Aracın yüzde 20’den yüzde 80’e şarj süresiyse 7,4 kW tek fazlı duvar kutusu ile 8 saat 55 dakika, 11 kW üç fazlı duvar kutusu ile 6 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 27 dakika olarak gerçekleşiyor.

Sürücü Normal, Eco ve Sport olmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Üç aşamalı rejeneratif fren sistemiyle donatılan araç, bataryayı şarj etmek üzere otomobilin kinetik enerjisinin kullanımını optimize ediyor. Citroen e-C5 Aircross, geleneksel bir ısıtma sisteminden önemli ölçüde daha az enerji tüketirken yolcu bölmesinde ideal bir iklimlendirme sağlayan bir ısı pompası ile donatılabiliyor. C5 Aircross’un bağlantılı navigasyon sistemi bir yolculuk planlayıcısı da içeriyor. Bu işlev, seyahat sürelerini optimize etmek için gerçek zamanlı olarak güncellenen farklı faktörleri dikkate alıp istenen hedef için en verimli rotayı programlıyor. Citroen e-C5 Aircross, optimum kullanım kolaylığı için oldukça iyi şarj performansını sunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı ile donatılmış olup 2026 yılından itibaren ultra hızlı şarj için isteğe bağlı olarak 22 kW üç fazlı çift yönlü şarj cihazı alınabilecek. Bu da sadece 10 dakika içinde 160 kilometreye kadar menzil anlamına geliyor. 2026 yılından itibaren, 11 kW veya 22 kW üç fazlı çift yönlü yerleşik şarj cihazı ile donatılan e-C5 Aircross, V2L veya Araçtan Şarj teknolojisinden yararlanabilecek.

Fransa’da tasarlanıp geliştirilden model, Rennes’deki (Bretonya) tarihi Citroen fabrikasında üretiliyor. Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltmak üzere koltuk kılıfları geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Yeni C5 Aircross; 160 kilogram geri dönüştürülmüş metal ve 47 kilogram geri dönüştürülmüş veya biyobazlı plastik içeriyor. Kapı ve konsol saklama bölmelerindeki şeffaf plastiğin yüzde 20’si Burgonya’da organik olarak yetiştirilen ve yerinde işlenen üzümlerden üretiliyor. Yeni Citroen C5 Aircross, dünyada üzüm bağlarını tasarımına dahil eden ilk otomobil olarak dikkat çekiyor.