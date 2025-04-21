Nissan Türkiye’den hafif ticari araç pazarına: Townstar

CARMEDYA.COM – Nissan Türkiye, yeni nesil kompakt Hafif Ticari Aracı (HTA) olan yeni Townstar’ı İstanbul’da gerçekleşen lansman etkinliğinde tanıttı.

İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar’la birlikte Nissan Türkiye hafif ticari araç pazarına geri döndü. Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan’ın teknolojik ticari ürünü olan yeni Townstar, 20’den fazla teknoloji sunuyor.

Nissan’ın yeni modeli Townstar’ın tamamen elektrikli versiyonu geliştirilmiş 45kWh batarya, ileri teknoloji ve düşük işletme maliyetleri ile öne çıkıyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak” dedi.

Abi Ghanem sözlerine şöyle devam etti: “Hafif Ticari Araçlar küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası; insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ediyor. Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor. Nissan Townstar; barındırdığı teknolojik özellikler, düşük yakıt maliyeti, dayanıklılığı ve Nissan markasının gücü ile müşterilere güven sunacak.”

İki farklı güç aktarma versiyonu

Townstar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için van ve kombi (binek) versiyonlarında iki farklı güç aktarma sistemi çözümü sunuyor.

Nissan Townstar’da, en son Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği sunuluyor. Öte yandan, elektrikli Townstar ise, van ve kombi versiyonlarda 45kWh batarya ve ileri teknolojiye sahip. Elektrikli versiyonda akıllı enerji yönetimi ve etkili batarya termal soğutmasını tek bir araçta yer alıyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.

Model, 20’den fazla teknolojik özelliği bir arada sunarak segmentinde öne çıkıyor. Townstar’da çok çeşitli güvenlik teknolojileri ile Akıllı Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş sürücü yardım özellikleri bir arada sunuluyor. Yaya ve Bisikletli Algılama özellikli Akıllı Acil Frenleme, Otomatik Park Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleyici özellikleri dikkat çekiyor.

Nissan’ın Akıllı Çevre Görüş Sistemi de Townstar’la kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bir dizi kamera kullanan bu son sistem, aracın etrafındaki alanın 360 derecelik genel görünümünü göstererek sürücülere şehir içinde park ederken kolaylık sağlıyor.

Tamamen elektrikli Nissan Townstar’da yenilikçi sürüş destek sistemleri yer alıyor. Otoyol sürüşünde sürücüleri destekleyen bu özellik, aracın öndeki aracı takip ederek otomatik olarak tam duruşa geçmesini ve hızlanmasını sağlamanın yanı sıra hafif bir virajda bile şeritte ortalanmasını sağlıyor.

Araç içi Acil Çağrı Sistemi, kablosuz Apple CarPlay®/Android Auto ve kablosuz telefon şarjı gibi kullanışlı özellikler de kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

Bu bağlantılı hizmetler, tamamen elektrikli Townstar’da sürücünün önündeki 10 inçlik dijital gösterge paneline bağlı 8 inçlik bir dokunmatik ekran aracılığıyla bulunuyor.

Tasarım

Townstar, Alliance CMF-C platformu üzerine inşa edilmiş. Model ailesinin van versiyonu, şehir içi dar park alanları için standart olarak sunulan geri görüş kamerasının yanı sıra çok yönlülük, rahatlık ve nakliye için hacim arayan KOBİ’ler, filolar ve belediyeler gibi tüm müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş.

Nissan Townstar’ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan geniş akıllı depolama seçenekleriyle sık seyahat eden ailelere de hitap ediyor. Rafine koltuk ve kapı kaplamalarından modern orta konsol ve gösterge paneli kaplamasına kadar, Townstar’ın kabini binek otomobil benzeri bir konfora sahip.

Tamamen elektrikli Townstar, Ariya modelinin estetiğinden esintiler taşıyor. Standart olarak sunulan LED farlar modelin imzası niteliğindeyken, aerodinamik ön ızgara karışık Kumiko desenine ve içerisine gündüz LED’leri entegre edilmiş V motion motiflerine sahip.

Aynı şekilde, modelin benzinli versiyonu, birbirinin içine geçen bir desene sahip ızgarası sayesinde keskin ve dinamik bir görünümle öne çıkıyor. Benzinli versiyona ayrıca ön tampon ve ön tekerlekler etrafındaki hava akışını optimize etmek için hava perdeleri de entegre edilmiş. Böylece yakıt tüketimi de optimize edilmiş.

İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m³-3.9m³ kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4 m³-4,9 m³ kargo kapasitesi ile üst segment ticari araçlara yakın hacim sunuyor.

Nissan Townstar Van L2, 4910 mm’lik artırılmış uzunluğa sahipken hareketli ara bölme ile 4,9m3 taşıma kapasitesine ulaşan kargo alanına sahip olan yeni kompakt van, iki Euro palet ve 845 kg’a kadar yükü taşıyabiliyor. Güç aktarma organları aracın her işletmenin özel gereksinimlerine uyum sağlayarak 1500 kg çekme kapasitesi sunmasına olanak tanıyor.

Van versiyonu, çift taraflı büyük sürgülü kapıları ve 180 derece genişlikte ve 60/40 oranında açılabilen arka kapıları sayesinde pratik yükleme imkânı sağlarken akıllı depolama çözümleri ve araç içi ofis ekipmanları için özel bir alan da içeriyor.

5 yıl veya 160.000 km garanti

Nissan, hafif ticari araç ürün gamında, Townstar’ın elektrikli versiyonu için 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisi sunarken, sektöründe bir ilke imza atarak, van 5 yıl veya 160.000 km araç garantisinden yararlanma imkânı tanıyor.

Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi ve Acil Frenleme, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Kör Nokta Uyarısı gibi çok çeşitli gelişmiş sürüş yardımı ve güvenlik özelliklerine sahip Townstar EuroNCAP tarafından en yüksek ikinci güvenlik derecesi olan Golden Safety ile derecelendirildi.

Benzinli versiyon 999 bin 900 TL’den, elektrikli versiyon ise 1 milyon 809 bin 900 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor.