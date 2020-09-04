Citroen’den eylül kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen Türkiye, eylül ayı finansman kampanyalarını duyurdu.

Kampanya kapsamında Citroen modellerine 60 bin TL için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi de mevcut.

Berlingo’ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 140 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.