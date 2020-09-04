Her üç sürücüden biri otomobilini online almayı düşünüyor!

CARMEDYA.COM – LeasePlan’ın ikinci el araç satış ve uzun dönem kiralama platformu CarNext.com, tüketicilerin ulaşım alışkanlıklarındaki değişimi yakın markaja aldığı Covid-19 Mobilite Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmaya; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya olmak üzere altı ülkeden 25-50 yaş aralığında olan toplamda 3 bin kişi katıldı.

Kullanıcılar araç paylaşım çözümlerine sıcak bakmıyor!

Çalışma kapsamında tüketicilerin ulaşım alışkanlıklarında yaşanan değişim mercek altına alındı. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 81’i salgın nedeniyle toplu taşıma yerine otomobil kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, her 3 sürücüden 1’inin otomobilini bundan sonra online olarak satın almayı düşüneceği ortaya çıktı. Araştırma tüketicilerin araç çağırma ve araç paylaşım çözümlerine bu süreçte sıcak bakmadığını da gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 60’ı bu tür hizmetleri kullanırken güvensiz hissettiklerini açıkladı.

Tatile uçak yerine otomobille gidiliyor!

Anketin bir diğer önemli sonucunu da tatil planı yapan kullanıcıların tercih ettiği ulaşım aracı oluşturdu. Çalışma kapsamında bu yıl tatil planları yapanların yüzde 84’ü uçak yerine otomobil kullanmayı düşündüğünü belirtti.

Çevrimiçi otomobil satın alma oranı yükselişe geçiyor!

Çalışmaya göre; kullanıcıların yüzde 34’ü, eve teslim çözümü sunulsa online otomobil satın almaya daha istekli olacaklarını açıkladı. 14 gün para iade garantisi sunulması halinde ise bu oranın yüzde 50’ye ve tam bir bakım geçmişi ve mekanik kontroller sağlanması halinde ise yüzde 65’e yükseleceği de ortaya çıktı. Anket sonuçlarını değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay online satış refleksinin Türkiye’de de hızla kabul gördüğüne dikkat çekerek, “Salgın sürecinde tüketicilerin online tüketim ivmesinin yükselişiyle beraber CarNext.com markamız için online satış operasyonuna doğru bir zamanlamayla start vermiştik ülkemizde de. Anket sonuçlarına çok paralel bir eğilimin Türkiye’de de bulunduğunu kısa sürede artan online satış rakamlarımız ile daha net görüyoruz” diye konuştu.

Türkay Oktay – LeasePlan Türkiye Genel Müdürü

“Çevrimiçi otomobil satın alma, yeni normalin önemli bir parçası”

Carnext.com Ürün ve Pazarlama Direktörü Jan Wouter Kleinjananketle ise “Yeni normalin kazananı bireysel otomobil” açıklamasını yaptı. “Anketimiz, insanların yüzde 81’inin güvenlik kaygıları nedeniyle toplu taşıma yerine araç kullanmayı ve insanların yüzde 84’ünün bir sonraki tatil yolculuklarında uçmak yerine araç kullanmayı düşündüğünü gösteriyor” diyen Jan Wouter Kleinjananketle, “Ayrıca, salgın sırasında e-ticarete doğru kesin bir yönelme olduğunu da gördük. İnsanların üçte biri bir sonraki otomobilini çevrimiçi yani online olarak satın almayı düşünüyor. Görünüşe göre online otomobil satın alma sadece geçici bir eğilim değil, aynı zamanda yeni normalin önemli bir parçası ve yapısal bir değişim” ifadelerini kullandı.