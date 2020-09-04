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KIA’dan eylül ayı fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, eylül ayına özel olarak Sportage, XCeed ve Niro modellerinde 100 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,89 faiz avantajı, Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,89 faiz fırsatı sunuyor.

KIA ayrıca, eylül ayı kampanyası kapsamında Ceed modelini 70 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor.

Bongo ise yüzde 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneğiyle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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