KIA’dan eylül ayı fırsatları

CARMEDYA.COM – KIA, eylül ayına özel olarak Sportage, XCeed ve Niro modellerinde 100 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,89 faiz avantajı, Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,89 faiz fırsatı sunuyor.

KIA ayrıca, eylül ayı kampanyası kapsamında Ceed modelini 70 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor.

Bongo ise yüzde 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneğiyle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.