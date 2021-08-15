Peugeot’dan Ağustos kampanyası

CARMEDYA.COM – Ağustos boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli 12 ay boyunca %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, 2008’e, 60.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. 3008’de ve 5008’de ise 90.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot 208, 12 ay %0 faizli kredi veya 50.000 TL için 12 ay %0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. 208’de fiyatlar 199.0000 TL’den başlıyor. 508 ise 90.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.